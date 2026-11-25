Jabarpos.id – Publik kini tengah menyoroti transparansi pengelolaan dana dividen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pertanyaan besar muncul ke permukaan setelah diketahui bahwa dari total potensi dividen BUMN yang mencapai Rp143 triliun, setoran yang masuk ke kas negara untuk tahun 2025 hanya berkisar Rp11,8 triliun. Angka yang sangat timpang ini memicu tanda tanya mengenai ke mana larinya sisa dana yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut.

Menanggapi kegaduhan tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Ia menjelaskan bahwa sisa dana dari total dividen tersebut tidak hilang, melainkan tetap berada di dalam tubuh masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Rosan, tidak semua keuntungan perusahaan harus langsung disetorkan ke negara karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Rosan menekankan bahwa perusahaan membutuhkan likuiditas untuk berbagai keperluan operasional. "Dana tersebut tetap berada di masing-masing perusahaan BUMN. Ada kebutuhan untuk modal kerja (working capital), belanja modal (capex), hingga biaya operasional (opex)," jelas Rosan saat memberikan keterangan di Istana Negara. Dengan kata lain, dana tersebut diputar kembali untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan agar tetap kompetitif dan mampu melakukan ekspansi.

Di sisi lain, manajemen Danantara justru menunjukkan optimisme yang sangat tinggi terhadap performa keuangan di masa mendatang. Managing Director Danantara Finance, Arief Budiman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun proyeksi ambisius untuk tahun 2026. Danantara menargetkan perolehan dividen yang jauh lebih besar, yakni berada di rentang Rp100 triliun hingga Rp160 triliun.

Meski angka tersebut masih bersifat proyeksi mengingat tahun berjalan belum berakhir, optimisme ini didorong oleh target internal yang ditetapkan oleh jajaran direksi. Arief menambahkan bahwa COO Danantara, Dony Oskaria, secara khusus menargetkan angka maksimal di Rp160 triliun, namun tetap menetapkan batas minimal yang realistis di angka Rp140 triliun. Target serupa juga dipatok untuk tahun 2027 guna menjaga stabilitas pertumbuhan investasi.

Senada dengan hal tersebut, Dony Oskaria menegaskan bahwa fokus utama Danantara saat ini bukanlah sekadar menyetor uang ke negara, melainkan bagaimana mengelola dana tersebut secara produktif. Ia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada kewajiban khusus dari pemerintah yang mengharuskan Danantara menyetorkan angka tertentu, seperti Rp120 triliun.

Dony menjelaskan bahwa strategi besar Danantara adalah mengarahkan dana tersebut untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi. "Kami ingin membangun banyak proyek hilirisasi dan hal-hal serupa yang pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat," pungkas Dony. Dengan demikian, dana yang tertahan di perusahaan diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi nasional melalui investasi yang nyata.