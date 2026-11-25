Jabarpos.id – Dunia perbankan digital di Indonesia kini tengah berada dalam fase transisi yang krusial. Tekanan regulasi terkait konsentrasi kepemilikan saham yang terlalu tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) memaksa para pelaku industri untuk memutar otak. Fenomena ini memicu gelombang rencana konsolidasi antarbank guna memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Salah satu pemain utama yang mulai menyuarakan langkah strategis ini adalah PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI). Perusahaan ini tengah menjajaki berbagai opsi, termasuk melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan institusi perbankan lainnya. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi kepemilikan saham BBSI yang saat ini sangat terkonsentrasi, yakni mencapai angka 99,940 persen.

Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, mengungkapkan bahwa kondisi kepemilikan saham yang sangat dominan tersebut merupakan dampak dari masuknya pemegang saham pengendali (PSP), PT Finaccel Teknologi Indonesia, yang mengambil alih 75 persen saham perusahaan. Menurutnya, situasi tersebut bukanlah sesuatu yang direncanakan sejak awal, namun kini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

"Kami sedang mencari jalan keluar untuk mengubah komposisi kepemilikan saham tersebut. Namun, ini bukan proses yang bisa dilakukan secara instan," ujar Anton saat memberikan keterangan di sela-sela acara Perbanas CEO Forum di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Anton menambahkan bahwa saat ini kondisi pasar modal belum sepenuhnya ideal untuk melakukan aksi korporasi seperti rights issue guna menambah jumlah pemegang saham publik. Oleh karena itu, pihaknya memilih untuk bersikap waspada dan menunggu kejelasan regulasi terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai mekanisme konsolidasi perbankan.

"Kami harus menunggu aturan OJK yang lebih spesifik mengenai konsolidasi. Kami tidak ingin bertindak gegabah. Fokus kami adalah bersiap memenuhi ketentuan tersebut, baik dengan meningkatkan jumlah pemegang saham maupun menurunkan tingkat konsentrasi saham yang ada," lanjutnya.

Meski telah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah bankir, Anton masih enggan menyebutkan nama institusi yang berpotensi menjadi mitra konsolidasi. Ia menyebutkan bahwa calon mitra bisa berasal dari sesama bank digital maupun bank konvensional. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada ego sektoral dan perebutan posisi kendali.

"Dalam setiap rencana merger atau konsolidasi, biasanya muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi pemegang saham mayoritas. Menentukan siapa yang bersedia menjadi minoritas adalah tantangan tersendiri bagi setiap perusahaan," jelas Anton.

Senada dengan hal tersebut, PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) juga menyatakan komitmennya untuk patuh pada aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. Presiden Direktur Superbank, Tigor M. Siahaan, memandang bahwa kebijakan mengenai pembatasan konsentrasi saham ini merupakan bagian dari upaya reformasi pasar modal yang positif.

"Kami akan mengikuti arah kebijakan yang ada. Saat ini memang sedang banyak pembenahan tata kelola yang dilakukan oleh Bursa dan OJK. Kami melihat ini sebagai langkah reformasi yang baik," kata Tigor.

Terkait langkah konkret untuk keluar dari daftar HSC, Superbank memilih untuk tetap berada dalam mode observasi. Tigor menyatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan situasi dan strategi yang diambil oleh pemain lain di industri sebelum menentukan langkah final perusahaan. Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika ini diprediksi akan mengubah peta persaingan perbankan digital di tanah air dalam waktu dekat.