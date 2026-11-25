Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPI Danantara, baru saja mencatatkan pencapaian finansial yang sangat fantastis. Dalam laporan keuangan terbaru yang dirilis pada Rabu (25/11/2026), lembaga pengelola investasi strategis ini menunjukkan performa pertumbuhan yang luar biasa di tengah dinamika ekonomi nasional.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Danantara berhasil membukukan laba bersih yang sangat signifikan sepanjang periode berjalan. Jika menilik performa dalam sembilan bulan pertama, yakni sejak April hingga Desember 2025, lembaga ini sukses meraup laba bersih mencapai angka Rp 259,6 triliun. Angka ini menjadi bukti nyata efektivitas manajemen dalam mengelola aset-aset strategis negara.

Tidak hanya berhenti pada angka laba bersih, indikator kesehatan keuangan lainnya juga menunjukkan tren positif yang sangat kuat. Nilai Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Danantara tercatat menyentuh angka Rp 552,5 triliun dalam periode sembilan bulan tersebut. Lonjakan ini mencerminkan kapasitas operasional lembaga yang sangat efisien dalam menghasilkan arus kas dari berbagai lini investasi yang dikelolanya.

Lebih jauh lagi, laporan tahunan yang mencakup periode penuh 12 bulan menunjukkan angka yang jauh lebih mengesankan. Total EBITDA yang berhasil dikumpulkan Danantara selama satu tahun penuh menyentuh angka Rp 704,7 triliun. Capaian ini melampaui ekspektasi banyak pihak dan mempertegas posisi Danantara sebagai pemain kunci dalam peta kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan.

Transformasi yang dilakukan oleh Danantara sejak awal pembentukannya tampaknya mulai membuahkan hasil yang manis. Fokus pada optimalisasi aset dan strategi investasi yang terukur menjadi kunci utama di balik ledakan angka-angka dalam laporan keuangan ini. Keberhasilan ini tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga menjadi sinyal kepercayaan pasar terhadap tata kelola investasi yang dijalankan oleh badan tersebut.

Para analis menilai bahwa capaian ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan investasi negara. Dengan perolehan laba dan EBITDA yang sangat besar, Danantara memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan ekspansi investasi pada sektor-sektor strategis lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Melalui laporan keuangan ini, Danantara juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan transformasi berkelanjutan. Transparansi dalam pelaporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun mancanegara, untuk turut serta dalam ekosistem investasi yang dikelola oleh Danantara. Ke depannya, publik menantikan langkah strategis apa lagi yang akan diambil oleh lembaga ini untuk mempertahankan tren positif tersebut.

Laporan lengkap mengenai rincian sektor mana saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laba ini dapat dipantau secara berkala melalui kanal informasi resmi jabarpos.id.