Jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI semakin mempertegas posisinya sebagai motor penggerak transformasi industri hijau di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif strategis, bank milik negara ini berkomitmen penuh mendukung peralihan menuju ekonomi rendah karbon melalui skema pembiayaan berkelanjutan, pendampingan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), serta kolaborasi lintas sektor yang masif.

Komitmen besar ini digaungkan dalam ajang internasional bergengsi, Conference of the Parties ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki. Dalam forum tersebut, BNI menunjukkan peran aktifnya dalam diskusi global mengenai masa depan iklim dan ketahanan industri. Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, hadir dalam sesi CEO Talks untuk memaparkan bagaimana korporasi Indonesia dapat menempuh jalur menuju masa depan yang tangguh dan rendah karbon.

Alexandra menekankan bahwa proses dekarbonisasi tidak bisa dilakukan hanya dengan menyediakan modal semata. Menurutnya, sektor keuangan memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk mendampingi perusahaan dalam melewati masa transisi yang penuh tantangan. "Kami tidak hanya sekadar memberikan pembiayaan, tetapi juga mendorong kesiapan perusahaan melalui ESG Advisory. Kami ingin memastikan agenda transisi ini berjalan secara terarah dan dapat diukur," ungkap Alexandra.

Ia mengakui bahwa banyak pelaku industri masih terjebak dalam dilema antara menjaga daya saing bisnis, memastikan ketahanan energi, dan memenuhi standar keberlanjutan. Selain itu, keterbatasan akses modal serta kesenjangan antara kebutuhan proyek hijau dengan kesiapan teknis perusahaan seringkali menjadi penghambat utama.

Menjawab tantangan tersebut, BNI meluncurkan layanan ESG Advisory yang dirancang khusus untuk membantu debitur mengidentifikasi celah penerapan prinsip keberlanjutan, mengevaluasi risiko, hingga menyusun peta jalan (roadmap) dekarbonisasi. BNI juga telah mengembangkan ESG Advisory Playbook berbasis sektoral. Setelah sukses dengan sektor kelapa sawit pada 2025, kini BNI memperluas panduan tersebut ke lima sektor prioritas lainnya, yakni manufaktur, ketenagalistrikan, pertambangan, konstruksi, dan transportasi.

Salah satu bukti nyata dukungan BNI terhadap industri nasional adalah kolaborasinya dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. Direktur Corporate Banking BNI, Agung Prabowo, menjelaskan bahwa BNI terlibat aktif dalam pembiayaan tiga proyek strategis untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi, yaitu pembangunan Pabrik Pusri 3B, Pabrik Soda Ash, serta proyek revamping Pabrik PKT 2. Dari total pembiayaan perbankan sebesar Rp13,4 triliun untuk ketiga proyek tersebut, BNI berkontribusi sebesar Rp3,4 triliun atau sekitar 25,5 persen.

Keberhasilan BNI dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan juga diakui secara internasional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan peringkat MSCI ESG Ratings BNI dari level A menjadi AA pada November 2026. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa BNI tidak hanya bicara soal teori, tetapi benar-benar menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, BNI optimistis dapat terus memperkuat daya saing industri nasional menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.