Jabarpos.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai isu yang tengah beredar di publik. Penjelasan ini menyusul munculnya pemberitaan mengenai rencana pengadaan gedung kantor baru, kelanjutan pembangunan kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga rincian anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027.

Dalam pernyataan resminya, LPS menegaskan bahwa mereka telah menyerahkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk tahun anggaran 2027 kepada Komisi XI DPR RI pada Senin (23/11/2026). Poin krusial yang ditekankan oleh lembaga ini adalah mengenai sumber pendanaan yang digunakan. LPS memastikan bahwa seluruh anggaran operasional maupun pengembangan tidak membebani keuangan negara.

"LPS menegaskan bahwa seluruh anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari pendapatan mandiri LPS. Dana tersebut diperoleh dari pelaksanaan fungsi, kebijakan, serta kegiatan operasional lembaga, sehingga sama sekali tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tulis LPS dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (25/11/2026).

LPS menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut sangat vital untuk menjalankan mandat undang-undang. Fokus utamanya adalah menjamin simpanan nasabah serta melakukan resolusi bank. Selain itu, anggaran tersebut juga disiapkan untuk mendukung penyiapan Program Penjaminan Polis serta resolusi perusahaan asuransi, seiring dengan tahapan pemberlakuan mandat baru yang sedang berjalan. Komponen belanja lainnya mencakup belanja modal, penyediaan sarana dan prasarana, hingga penguatan teknologi informasi guna mendukung efisiensi kerja.

Terkait isu pengadaan gedung, LPS mengungkapkan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor di IKN pada tahun 2025 dan 2026 sebagai bagian dari belanja modal. Namun, lembaga ini juga memberikan catatan penting mengenai strategi pengelolaan aset di Jakarta. Berdasarkan hasil asesmen terbaru, LPS menilai bahwa memiliki gedung sendiri di Jakarta jauh lebih efisien secara jangka panjang dibandingkan terus-menerus menggunakan skema sewa kantor.

Oleh karena itu, dalam usulan RKAT 2027, LPS mengajukan anggaran sebesar Rp1,45 triliun untuk pengadaan gedung kantor di Jakarta. Langkah ini diambil dengan pertimbangan efektivitas operasional dan efisiensi anggaran dalam jangka panjang.

Meski memprioritaskan kepemilikan aset di Jakarta, LPS menyatakan tetap berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN. Pihak LPS berjanji akan terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) agar sinkronisasi pembangunan tetap terjaga.

Sebagai penutup, LPS berkomitmen untuk menjalankan seluruh program kerjanya dengan prinsip tata kelola yang baik. Mereka menjamin bahwa setiap rupiah yang dikelola akan dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan, efisien, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.