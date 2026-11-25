Jabarpos.id – Di tengah simpang siur isu mengenai penurunan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan jawaban tegas untuk meluruskan persepsi publik. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh pemerintah, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan tren yang positif, di mana konsumsi rumah tangga justru mengalami peningkatan yang signifikan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa indikator ekonomi nasional saat ini justru menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Menurutnya, pola belanja masyarakat mengalami pergeseran ke arah yang lebih modern dan dinamis. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas belanja daring (online) serta tingginya frekuensi masyarakat dalam menikmati layanan makanan di restoran.

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa pada kuartal III-2026, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka 4,89%. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun masih sangat dominan, yakni mencapai 51,97%.

"Saat ini masyarakat semakin banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk sektor komunikasi, belanja online, hingga makan di luar atau restoran," ujar Dradjad saat memaparkan materi dalam acara INDEF Economic Outlook di Jakarta.

Selain konsumsi yang stabil, kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan pendapatan per kapita Indonesia. Pada tahun 2025, PDB per kapita tercatat mencapai US$5.083 atau setara dengan Rp83,7 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar US$3.532, terlihat adanya lompatan kesejahteraan yang cukup signifikan bagi penduduk Indonesia.

Tak hanya itu, tingkat ketimpangan ekonomi atau rasio Gini juga menunjukkan perbaikan. Pada Maret 2026, rasio Gini berada di angka 0,368, angka yang lebih baik dibandingkan Maret 2025 (0,375) maupun Maret 2015 (0,408). Penurunan rasio Gini ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat semakin merata.

Pemerintah pun memasang target ambisius dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,0% pada tahun 2027. Target ini merupakan langkah awal menuju visi besar pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0% pada tahun 2029 mendatang.

Namun, di sisi lain, pengamat ekonomi memberikan pandangan yang sedikit lebih hati-hati. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak di angka yang lebih konservatif, yakni sekitar 5,2%.

Esther menilai bahwa mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sektor saja. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sektor investasi dan mendorong peningkatan ekspor agar ekonomi nasional memiliki fondasi yang lebih kuat dan tidak rentan terhadap guncangan konsumsi domestik.