<strong>Jabarpos.id – </strong> Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara baru saja memaparkan laporan kinerja keuangan tahun 2025 yang mencatatkan angka fantastis. Dalam laporan terbaru tersebut, Danantara berhasil membukukan laba bersih konsolidasi yang disetahunkan (annualized) mencapai angka Rp259,6 triliun. Capaian ini merupakan hasil dari total pendapatan usaha yang menyentuh angka Rp3.073 triliun.

Keberhasilan ini tidak datang dari satu sumber tunggal. Pendapatan Danantara berasal dari berbagai lini bisnis yang sangat beragam, mulai dari pendapatan bunga hingga berbagai pendapatan usaha lainnya yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di bawah naungannya.

Managing Director Finance Danantara, Arief Budiman, mengungkapkan bahwa sektor perbankan milik negara menjadi tulang punggung utama bagi pertumbuhan laba lembaga tersebut. Menurutnya, sektor perbankan memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap total keuntungan yang diraih.

"Kurang lebih 90 persen dari laba Danantara itu dikontribusikan oleh enam BUMN. Itu tentunya BUMN yang bergerak di lembaga perbankan, karena memang aset Danantara itu setengahnya adalah sektor perbankan," jelas Arief dalam sesi paparan kinerja keuangan di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Meski demikian, Arief tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama dari keenam BUMN raksasa yang menjadi penyumbang laba terbesar tersebut. Namun, ia memberikan gambaran bahwa selain sektor perbankan, kekuatan laba Danantara juga ditopang oleh sektor-sektor strategis lainnya. Sektor tersebut meliputi industri tembaga, energi, pertambangan, hingga sektor telekomunikasi.

Jika menilik ekosistem perbankan yang berada di bawah kendali Danantara, terdapat sejumlah nama besar yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Mereka adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selain bank konvensional, sektor syariah juga memegang peranan penting dengan adanya Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN).

Melihat dari sisi neraca keuangan, kondisi kesehatan finansial Danantara tampak sangat kokoh. Total aset lembaga ini tercatat mencapai Rp11.607 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 5 persen sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh total ekuitas yang menyentuh angka Rp2.980 triliun, atau tumbuh sebesar 5,6 persen.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga menyoroti adanya peningkatan signifikan pada aset tetap dan aset produktif lainnya di lingkungan BUMN yang dikelola. Tercatat ada kenaikan sebesar Rp400,7 triliun dalam periode Maret hingga Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi dan pengelolaan aset oleh Danantara berjalan secara progresif dan memberikan dampak nyata bagi penguatan struktur modal negara. Melalui kinerja yang solid ini, Danantara semakin mempertegas perannya sebagai pengelola investasi strategis nasional.