Jabarpos.id – PT Danantara Investment Management (DIM) menargetkan lonjakan laba bersih yang sangat signifikan pada tahun mendatang. Perusahaan manajemen investasi ini memproyeksikan perolehan laba bersih akan menyentuh angka Rp5 triliun hingga Rp6 triliun pada tahun 2027. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan proyeksi laba bersih akhir tahun ini yang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp800 miliar.

Dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa proyeksi ambisius ini disusun berdasarkan asumsi kondisi ekonomi yang selaras dengan target pemerintah. Selain lonjakan laba, DIM juga memprediksi total pendapatan perusahaan pada tahun 2027 akan mencapai rentang Rp21 triliun hingga Rp22 triliun.

Kontributor utama pendapatan tersebut diperkirakan berasal dari sektor investasi publik, dengan estimasi nilai antara Rp8 triliun hingga Rp9 triliun. Namun, di balik target pendapatan yang besar, perusahaan juga telah memetakan rencana pengeluaran secara mendetail. DIM mengestimasikan beban operasional (OPEX) berada di angka Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun, sementara biaya keuangan dan transaksi diprediksi mencapai Rp8,5 triliun hingga Rp9 triliun. Selain itu, perusahaan juga mengantisipasi adanya potensi kerugian selisih kurs (FX loss) sebesar Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun, serta beban pajak dan biaya lainnya senilai Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Untuk mendukung operasional dan ekspansi, DIM telah menyiapkan strategi pendanaan yang kuat. Pada tahun 2027, perusahaan dijadwalkan menerima suntikan modal dari BPI Danantara sebesar Rp50 triliun. Tak hanya itu, sumber pendanaan lain akan diperoleh melalui penerbitan obligasi global (global bonds), obligasi rupiah, fasilitas kredit, serta instrumen keuangan lainnya yang ditaksir mencapai Rp122 triliun.

Di sisi lain, kinerja keuangan DIM sangat bergantung pada dinamika pasar modal domestik. Managing Director Treasury and Public Investment DIM, Ali Setiawan, menjelaskan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi faktor kunci yang menentukan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan simulasi saat ini, jika IHSG bergerak di level 5.200, dampaknya terhadap laba bersih perusahaan adalah sekitar Rp800 miliar.

Ali juga memaparkan skenario sensitivitas laba terhadap fluktuasi indeks. Jika pasar mengalami tekanan hebat hingga IHSG merosot ke level 4.000, maka beban terhadap kinerja keuangan akan meningkat drastis. Namun, skenario optimis muncul jika pasar modal Indonesia menguat hingga menembus level 6.000. Dalam kondisi tersebut, laba bersih diprediksi akan melonjak tajam hingga mencapai Rp2 triliun.

Perlu dicatat bahwa seluruh simulasi ini didasarkan pada eksposur portofolio terhadap indeks acuan IDX-80. Strategi investasi DIM sangat selektif, di mana mereka hanya berfokus pada saham-saham berfundamental kuat atau kategori blue chip yang telah melalui proses asesmen ketat dan disesuaikan dengan bobot dalam indeks tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas portofolio di tengah volatilitas pasar.