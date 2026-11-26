Jabarpos.id – Dunia perbankan tanah air tengah menghadapi tantangan baru menyusul kebijakan terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebanyak 27 emiten perbankan kini masuk dalam radar pengawasan ketat setelah teridentifikasi memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi atau yang dikenal dengan istilah High Shareholding Concentration (HSC).

Berdasarkan data terbaru yang dirilis BEI pada awal November lalu, daftar HSC ini mencakup 383 emiten, di mana sektor perbankan mendominasi dengan jumlah yang cukup signifikan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). BEI telah menetapkan aturan bahwa saham-saham yang masuk dalam kategori HSC akan dikeluarkan dari perhitungan bobot IHSG.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa saham dengan kepemilikan yang hanya dikuasai oleh segelintir pihak memiliki risiko volatilitas yang sangat tinggi. Jika salah satu pemegang saham besar tersebut melakukan transaksi dalam volume masif, harga saham dapat melonjak atau anjlok secara ekstrem dalam waktu singkat. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi investor pasif yang menggunakan indeks sebagai acuan utama investasi mereka, karena dapat memicu terjadinya tracking error atau kesalahan pelacakan nilai indeks.

Langkah transparansi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Data konsentrasi saham ini disusun berdasarkan metodologi perhitungan kepemilikan saham, baik dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat, dengan basis data per 30 Juni 2026.

Menanggapi situasi ini, para petinggi bank yang masuk dalam daftar HSC mulai menyusun strategi untuk melepaskan diri dari status tersebut. Salah satu yang paling terdampak adalah PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI). Saat ini, BBSI tercatat memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang sangat ekstrem, yakni mencapai 99,940%.

Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari masuknya PT Finaccel Teknologi Indonesia sebagai pemegang saham pengendali yang mengambil alih 75% saham perusahaan. Untuk keluar dari daftar HSC, Anton menyebutkan bahwa opsi konsolidasi atau merger dengan bank lain adalah jalan yang paling masuk akal.

"Kami sedang memantau aturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait konsolidasi perbankan. Kami tidak ingin gegabah, namun kami bersiap untuk memenuhi ketentuan tersebut guna menurunkan tingkat konsentrasi saham kami," ujar Anton. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan beberapa bankir lain, meski belum bisa menyebutkan nama calon mitra strategisnya.

Senada dengan itu, PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) menyatakan kesiapannya untuk mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan oleh BEI dan OJK. Presiden Direktur Superbank, Tigor M. Siahaan, memandang kebijakan ini sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola pasar modal yang lebih sehat.

"Kami akan mengikuti langkah pembenahan yang dilakukan oleh Bursa dan OJK. Ini adalah bagian dari reformasi untuk memperbaiki tata kelola pasar," tegas Tigor saat ditemui di sela-sela acara Perbanas CEO Forum. Meski demikian, Superbank masih menutup rapat langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham mereka agar tidak lagi masuk dalam kategori HSC.