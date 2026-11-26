Jabarpos.id – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sukses mencatatkan performa keuangan yang sangat impresif pada periode kuartal III tahun ini. Perusahaan tambang raksasa tersebut melaporkan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga mencapai angka 404,9 persen. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bagi pasar mengenai ketangguhan perusahaan di tengah fluktuasi industri energi global.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru yang dirilis, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak tajam menjadi US$148,5 juta. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana perusahaan hanya membukukan laba sebesar US$29,4 juta.

Secara keseluruhan, laba bersih perusahaan pada periode berjalan juga menunjukkan tren penguatan yang signifikan. BUMI berhasil membukukan laba bersih sebesar US$174,6 juta, atau tumbuh sebesar 190,6 persen dibandingkan dengan perolehan US$60,1 juta pada periode Januari hingga September 2025.

Manajemen perusahaan menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari strategi penguatan kinerja operasional yang dilakukan secara konsisten. Selain itu, efisiensi bisnis yang lebih baik serta optimalisasi nilai bagi para pemegang saham menjadi faktor kunci di tengah dinamika industri yang terus berubah.

Pendorong utama dari ledakan laba ini adalah pertumbuhan pendapatan perusahaan yang tumbuh sebesar 38,9 persen secara tahunan (year-on-year). Pendapatan BUMI tercatat mencapai US$1,44 miliar, meningkat cukup jauh dari angka US$1,04 miliar yang diraih pada sembilan bulan pertama tahun 2025.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan tersebut, laba bruto perseroan juga mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 77,2 persen, mencapai angka US$285,9 juta dari sebelumnya US$161,3 juta. Meskipun beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar 31,8 persen menjadi US$1,15 miliar, perusahaan tetap mampu menjaga profitabilitasnya dengan sangat baik.

Laba usaha BUMI tercatat melesat hingga 113,2 persen menjadi US$179,9 juta. Hal ini juga terlihat dari peningkatan margin usaha perseroan yang kini berada di level 12,5 persen, naik dibandingkan periode sebelumnya yang hanya sebesar 8,1 persen. Kinerja positif ini berlanjut hingga ke laba sebelum pajak yang mencapai US$238,5 juta, melonjak 169,6 persen dibandingkan periode tahun lalu.

Dari sisi teknis operasional, BUMI juga menunjukkan produktivitas yang tinggi. Produksi batu bara perusahaan meningkat 11 persen menjadi 60,8 juta ton hingga September 2026, naik dari 54,9 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Volume penjualan pun mengikuti tren positif dengan pertumbuhan 11 persen menjadi 60,4 juta ton. Menariknya, efisiensi penambangan juga terlihat dari rasio kupasan tanah (strip ratio) yang turun menjadi 7,6 kali, lebih efisien dibandingkan angka 8,1 kali pada tahun sebelumnya.