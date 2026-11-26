Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari raksasa tambang batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Konglomerat ternama, Dato’ Low Tuck Kwong, secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut. Posisi pucuk pimpinan yang selama ini ia emban kini resmi diserahkan kepada Ary Bastari. Perubahan struktur manajemen ini memicu berbagai pertanyaan di kalangan pelaku pasar modal mengenai alasan di balik mundurnya sang tokoh kunci dari kursi kepemimpinan operasional.

Menanggapi spekulasi yang beredar, pihak manajemen PT Bayan Resources Tbk akhirnya memberikan klarifikasi resmi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 23 November 2026, pergantian jabatan ini dilakukan dengan pertimbangan yang sangat spesifik. Faktor usia Low Tuck Kwong menjadi salah satu alasan utama, di samping kebutuhan perusahaan untuk melakukan penyegaran demi menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks di masa depan.

Meski sudah tidak lagi memegang kendali operasional sebagai Direktur Utama, Low Tuck Kwong dipastikan tidak benar-benar menarik diri dari lingkaran pengaruh perusahaan. Manajemen menegaskan bahwa ia tetap memegang peran krusial dalam setiap pengambilan keputusan strategis yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Dengan kata lain, pengaruh Low Tuck Kwong dalam menentukan arah besar perusahaan tetap sangat kuat, mengingat kapasitasnya sebagai salah satu pemegang saham utama.

Pihak BYAN juga memberikan penegasan penting bahwa pergeseran jabatan ini sama sekali tidak mengubah status pengendalian perusahaan. Transaksi saham yang melibatkan PT Jhonlin Baratama sebelumnya juga dipastikan tidak mengubah peta kendali di tubuh BYAN. Pengendali utama perseroan tetap berada di tangan pihak yang sama, yakni Dato’ Low Tuck Kwong. Perubahan ini murni merupakan restrukturisasi internal untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Terkait strategi bisnis, manajemen menjamin tidak akan ada perubahan arah yang signifikan. BYAN tetap berkomitmen pada fokus utamanya, yaitu meningkatkan volume produksi batu bara serta mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang telah dimiliki. Langkah ini diambil guna mendukung pengembangan kegiatan usaha dan memastikan keberlanjutan operasional di tengah dinamika pasar energi global.

Jika menilik struktur kepemilikan sahamnya, BYAN memiliki komposisi pemegang saham yang cukup beragam. Saat ini, PT Jhonlin Baratama memegang 30,25% saham, sementara Low Tuck Kwong memiliki 8,30%. Selain itu, terdapat nama Elain Low dengan 22,00% dan Sumber Suryadaya Prima sebesar 10,00%. Menariknya, terdapat keterlibatan lima perusahaan pembangkit listrik asal Korea Selatan yang masing-masing menguasai 4% saham, atau total 20%.

Selain itu, terdapat PT Pelayaran Samudera La Mappepening yang menguasai 2% saham, yang dikenal sebagai bagian dari Tiran Nusantara Group milik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Nama-nama lain seperti Jenny Quantero (2,98%) dan Lim Chai Hock (2,96%) juga tercatat sebagai bagian dari pemilik perusahaan ini. Dengan struktur yang solid ini, BYAN diharapkan tetap mampu menjaga stabilitas kinerjanya meski terjadi perubahan di jajaran direksi.