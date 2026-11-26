Jabarpos.id – Kondisi ekonomi global tampaknya tengah memberikan tekanan hebat terhadap stabilitas mata uang nasional. Pada perdagangan Kamis (26/11/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dilaporkan kembali merosot tajam hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Fenomena ini memicu kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi pelaku bisnis yang bergantung pada transaksi valuta asing.

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Refinitiv, rupiah memulai perdagangan pagi ini dengan pelemahan sebesar 0,05% ke posisi Rp18.320 per dolar AS. Jika menilik catatan sebelumnya, rupiah sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat rentan setelah ditutup melemah 0,49% pada posisi Rp18.310 per dolar AS. Angka tersebut merupakan rekor penutupan terlemah yang pernah dicatatkan oleh mata uang Garuda dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Lonjakan nilai dolar AS ini berdampak langsung pada kurs jual dan beli di perbankan nasional. Sejumlah bank besar di Indonesia terlihat mulai melakukan penyesuaian kurs secara signifikan guna merespons volatilitas pasar yang sangat tinggi. Bahkan, harga jual dolar AS di beberapa bank kini telah menembus angka psikologis yang cukup mengkhawatirkan bagi konsumen.

Jika menilik rincian di lapangan, perbankan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mencatatkan kurs jual di kisaran Rp18.360 per dolar AS. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI menunjukkan angka yang lebih tinggi, di mana kurs jual melalui mekanisme Bank Notes menyentuh Rp18.515 per dolar AS. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak hanya terjadi di pasar valas, tetapi juga merembet ke layanan perbankan ritel.

Tidak hanya bank BUMN, bank swasta pun turut menyesuaikan diri. PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mencatatkan kurs jual melalui E-rate sebesar Rp18.405 per dolar AS. Bahkan, PT Bank UOB Indonesia menunjukkan angka yang lebih ekstrem dengan kurs jual mencapai Rp18.534 per dolar AS. Perbedaan harga jual antar bank ini menunjukkan dinamika pasar yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian.

Bagi masyarakat umum, situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan mendesak untuk membeli dolar, baik untuk keperluan perjalanan luar negeri, pendidikan, maupun kebutuhan impor lainnya. Pelemahan rupiah yang terus menerus ini juga dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation) di pasar domestik, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, para pengamat ekonomi masih terus memantau pergerakan pasar global untuk melihat apakah rupiah akan mampu stabil atau justru terus terperosok lebih dalam.