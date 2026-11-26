Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup tangguh pada perdagangan sesi pertama hari Kamis (26/11/2026). Meski dihantam berbagai sentimen negatif dari pasar global, bursa saham Indonesia berhasil menutup sesi pertama di zona hijau dengan penguatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data perdagangan, IHSG ditutup menguat sebesar 0,68 persen atau bertambah 35,53 poin ke level 5.233,14. Pergerakan indeks sejak pembukaan pasar terpantau cukup fluktuatif. Pada pukul 09.00 WIB, indeks dibuka di level 5.214,62 dan langsung melesat hingga menyentuh titik tertinggi harian di angka 5.297,46. Namun, momentum penguatan tersebut sempat meredup saat tekanan jual mulai masuk, membawa indeks turun ke rentang 5.220 hingga 5.240 pada pukul 10.00 WIB.

Menjelang tengah hari, IHSG sempat mengalami tekanan lebih lanjut hingga menyentuh level terendahnya di 5.214,57. Beruntung, menjelang penutupan sesi pertama, pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang membawa indeks kembali naik ke area 5.233. Total volume transaksi yang tercatat mencapai 140,91 juta lot dengan nilai transaksi menyentuh angka Rp4,91 triliun.

Di balik penguatan ini, para pelaku pasar sebenarnya tengah dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global yang cukup kompleks. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi Amerika Serikat yang kembali memanas. Data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) AS pada Oktober 2026 tercatat tumbuh 3,8 persen secara tahunan. Angka ini jauh di atas target ideal The Fed sebesar 2 persen, yang memicu kekhawatiran bahwa bank sentral AS tersebut akan kembali menaikkan suku bunga pada Desember mendatang.

Selain masalah inflasi, Indonesia juga menghadapi ancaman serius dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) tengah melakukan penyelidikan terhadap 14 negara, termasuk Indonesia, terkait isu kelebihan kapasitas produksi global. Jika terbukti melanggar aturan perdagangan, Indonesia terancam dikenakan tarif tambahan hingga 18 persen terhadap produk ekspornya ke AS. USTR menyoroti lima kelompok kebijakan domestik Indonesia yang dianggap mendistorsi pasar dan merugikan manufaktur Amerika.

Dari sisi domestik, investor tengah mencermati laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga pengelola aset negara ini mencatatkan kinerja yang fantastis dengan laba bersih konsolidasi mencapai Rp259,6 triliun serta total aset sebesar Rp11.607 triliun.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memberikan proyeksi ekonomi yang optimis untuk tahun 2027 dengan asumsi pertumbuhan di angka 5,2% hingga 6%. Meski demikian, BI tetap memberikan peringatan mengenai risiko volatilitas pasar akibat kebijakan moneter ketat negara maju dan potensi koreksi pada sektor saham teknologi. Kondisi ini menuntut investor untuk tetap waspada di tengah dinamika pasar yang penuh tantangan.