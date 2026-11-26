Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan langkah besar untuk mengubah wajah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Targetnya jelas, sebuah restrukturisasi menyeluruh dan program penyehatan massal akan digulirkan secara intensif pada tahun 2027 mendatang. Langkah strategis ini diambil guna memastikan perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki fundamental keuangan yang lebih kokoh dan model bisnis yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun lima agenda prioritas yang menjadi fokus utama dalam upaya transformasi ini. Dony menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar ini sangat bergantung pada dukungan regulasi, terutama dari Komisi VI DPR RI.

"Untuk tahun 2027, beberapa proyek strategis yang kami usulkan harus mendapatkan kesepakatan dari Komisi VI," ujar Dony saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Salah satu poin utama dalam rencana perombakan ini adalah restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Saat ini, proses tersebut telah memasuki tahap finalisasi dengan skema pengelompokan bisnis berdasarkan jenis komoditas. Nantinya, PTPN akan dipecah menjadi tiga entitas utama: Palm Co yang fokus pada kelapa sawit, Sugar Co untuk industri tebu dan gula, serta kelompok bisnis tanaman perkebunan lainnya seperti teh, kopi, dan karet. Danantara menargetkan seluruh proses konsolidasi kewangan PTPN ini tuntas pada kuartal pertama tahun 2027.

Tak hanya sektor perkebunan, PT Pos Indonesia (Persero) juga masuk dalam daftar perusahaan yang akan dibenahi secara total. Perusahaan jasa pengiriman ini diketahui tengah menghadapi tantangan berat, baik dari sisi finansial maupun model bisnis. Salah satu langkah drastis yang diambil adalah proses impairment atau penurunan nilai aset akibat kesalahan pembukuan di masa lalu. Nilai penurunan aset tersebut diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni Rp9,5 triliun. Jika berhasil, PT Pos diharapkan dapat beroperasi dengan pembukuan yang bersih dan model bisnis yang lebih modern pada semester pertama 2027.

Sektor transportasi juga tidak luput dari agenda perombakan. Danantara berencana melakukan konsolidasi antara PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sinergi industri perkeretaapian nasional yang lebih efisien. Selain itu, persoalan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Fokus utamanya adalah restrukturisasi kewajiban keuangan dan penataan ulang fungsi perusahaan agar pembagian tanggung jawab berjalan sesuai porsi yang seharusnya.

Agenda terakhir dan yang dianggap paling menantang adalah restrukturisasi BUMN Karya di sektor konstruksi. Dony mengakui bahwa sektor ini memiliki kompleksitas masalah keuangan yang sangat dalam. Setelah menuntaskan restrukturisasi pada perusahaan non-konstruksi, Danantara mulai menyentuh BUMN Karya secara bertahap.

Saat ini, restrukturisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dilaporkan telah selesai. Langkah selanjutnya adalah memfinalisasi merger antara PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya, yang kemudian akan diikuti dengan rencana merger antara Adhi Karya dan PTPP. Sementara itu, untuk dua raksasa konstruksi lainnya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), proses penyehatannya baru akan dimulai secara intensif pada awal 2027 mengingat kondisi keuangan yang masih cukup berat.