Jabarpos.id – Langkah besar pemerintah dalam menata ulang struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat angin segar melalui kebijakan fiskal terbaru. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyambut baik keputusan pemerintah yang memberikan insentif berupa pembebasan pajak untuk mendukung proses restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan pelat merah.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan momentum krusial bagi Danantara dalam menjalankan agenda streamlining atau perampingan perusahaan. Menurutnya, pemberian fasilitas pajak ini akan sangat membantu dalam mempercepat proses penggabungan maupun penataan badan usaha agar menjadi lebih efisien dan sehat secara finansial.

"Kami sangat berterima kasih kepada Menteri Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kami, disebutkan bahwa selama tiga tahun ke depan, proses streamlining ini akan dibebaskan dari pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut," ujar Dony saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dony menjelaskan bahwa jika proses restrukturisasi ini dikenakan pajak layaknya transaksi bisnis biasa, maka beban finansial yang harus ditanggung perusahaan akan sangat membengkak. Padahal, langkah restrukturisasi ini murni bertujuan untuk perbaikan struktur bisnis dan efisiensi operasional, bukan untuk mencari keuntungan komersial semata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026, insentif perpajakan ini mulai berlaku sejak 19 Oktober 2026 dan akan terus berlaku hingga 31 Desember 2029. Dengan demikian, Danantara memiliki tenggat waktu selama tiga tahun untuk menuntaskan seluruh agenda penataan BUMN di bawah naungannya.

Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0% atas pengalihan saham berupa hibah. Hal ini berlaku baik bagi pihak yang mengalihkan saham maupun pihak yang menerima saham dalam rangka penataan struktur kepemilikan. Selain itu, entitas yang melakukan restrukturisasi juga diperbolehkan menggunakan nilai buku dalam transaksi pengalihan atau perolehan harta, yang tentunya akan meringankan beban administrasi dan finansial.

Tidak hanya soal PPh, pemerintah juga memberikan keringanan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang bukan merupakan tujuan utama untuk diperjualbelikan antar entitas restrukturisasi tidak akan dipungut pajak, selama transaksi tersebut berkaitan dengan pembayaran dividen nontunai, tukar menukar harta, atau pengalihan lini usaha tertentu.

Pemerintah juga memberikan kelonggaran terkait kewajiban dokumen transfer pricing hingga tahun pajak 2029. Melalui kebijakan ini, diharapkan transformasi BUMN melalui Danantara dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan mampu menciptakan struktur korporasi negara yang lebih tangguh di masa depan.