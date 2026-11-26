Jabarpos.id – Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan performa yang mengkhawatirkan dengan menembus angka psikologis baru. Pada perdagangan sore ini, mata uang Garuda tercatat ditutup pada level Rp 18.335 per dolar Amerika Serikat (AS). Fenomena pelemahan ini memicu berbagai pertanyaan di kalangan pelaku pasar mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada stabilitas ekonomi nasional.

Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) akhirnya angkat bicara. Pihak otoritas moneter mengungkapkan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak datang dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari dinamika global yang sedang tidak menentu serta sentimen risiko yang tinggi di pasar keuangan dunia.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa saat ini pasar keuangan global tengah berada dalam fase risk off. Kondisi ini membuat investor cenderung menghindari aset berisiko dan beralih ke aset yang dianggap lebih aman, yang pada akhirnya memperkuat posisi dolar AS.

Selain itu, faktor utama yang mendorong penguatan dolar adalah ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Mengingat laju inflasi di Negeri Paman Sam tersebut masih menunjukkan tren yang perlu diwaspadai, pasar memprediksi adanya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan. Hal ini secara otomatis meningkatkan daya tarik dolar AS, yang tercermin dari melonjaknya indeks dolar (DXY) terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah.

Namun, tekanan tidak hanya datang dari luar negeri. Erwin mengungkapkan bahwa ada faktor domestik yang turut memperkeruh keadaan. Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai potensi reklasifikasi saham yang memicu arus modal keluar (outflows) dari pasar keuangan Indonesia. Selain itu, menjelang akhir bulan, terjadi peningkatan kebutuhan valuta asing (valas) oleh sektor korporasi untuk memenuhi kewajiban atau transaksi luar negeri mereka.

Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya. BI tidak tinggal diam dan terus melakukan langkah-langkah intervensi yang terintegrasi.

Strategi yang dijalankan mencakup intervensi di pasar luar negeri melalui transaksi Non Delivery Forward (NDF). Tak hanya itu, BI juga melakukan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot dan Domestic Non Delivery Forward (DNDF). Langkah penguatan juga dilakukan melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga daya tarik aset keuangan Indonesia.

"Kami juga memastikan bahwa likuiditas valas di sektor perbankan tetap dalam kondisi cukup dan aman," ujar Erwin dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, BI terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari korporasi hingga pelaku pasar secara luas. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di tengah badai volatilitas global yang sedang melanda. Melalui kebijakan yang terukur, BI berharap dapat meredam gejolak dan menjaga agar ekonomi nasional tetap tangguh.