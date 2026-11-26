Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang cukup impresif pada penutupan perdagangan Kamis (26/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menutup sesi dengan warna hijau setelah mencatatkan penguatan yang signifikan. Indeks bergerak naik sebesar 44,56 poin atau setara dengan kenaikan 0,86 persen, sehingga berakhir di level 5.242,17.

Perjalanan IHSG sepanjang hari ini tergolong dinamis dengan pergerakan yang cukup fluktuatif. Sejak bel perdagangan pertama dibunyikan, indeks langsung menunjukkan taringnya dengan dibuka pada level 5.214,62. Momentum positif ini langsung membawa indeks melesat ke arah atas, bahkan sempat menyentuh titik tertinggi harian di level 5.297,46. Meski sempat mengalami tekanan dan menyentuh level terendah di angka 5.214,57, semangat beli para investor tetap terjaga.

Memasuki pertengahan hari, IHSG sempat mengalami koreksi tipis ke kisaran 5.220. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Indeks menunjukkan kemampuan rebound yang kuat dan mulai merangkak naik kembali ke area 5.250 saat memasuki sesi kedua. Kekuatan beli yang masif menjelang penutupan pasar akhirnya memastikan IHSG mampu mengakhiri hari di zona positif.

Aktivitas transaksi di bursa hari ini tergolong cukup ramai. Tercatat volume perdagangan mencapai 207,57 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka Rp7,78 triliun. Angka ini mencerminkan antusiasme pelaku pasar dalam merespons dinamika ekonomi yang sedang berlangsung.

Berdasarkan data dari Refinitiv, terdapat beberapa saham "raksasa" yang menjadi motor penggerak utama kenaikan indeks. Nama-nama besar seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), serta PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menjadi kontributor utama yang mendorong IHSG ke zona hijau.

Di sisi lain, kenaikan indeks juga sempat tertahan oleh pergerakan beberapa saham blue chip lainnya. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Timah Tbk. (TINS) tercatat memberikan tekanan yang menghambat laju penguatan indeks sepanjang hari.

Jika meninjau dari sektor industri, sektor layanan akademik dan pendidikan (academic & educational services) menjadi primadona dengan lonjakan sebesar 2,33 persen. Sektor energi menyusul di posisi kedua dengan kenaikan 2,22 persen, diikuti oleh sektor industri sebesar 1,15 persen, dan sektor bahan baku (basic materials) yang naik 1,12 persen.

Meski ditutup menguat, para investor tetap diimbau untuk waspada terhadap sentimen global. Tekanan dari Amerika Serikat, terutama terkait data inflasi PCE yang masih tinggi serta potensi kebijakan tarif baru terhadap Indonesia, menjadi risiko yang dapat menekan pasar saham dan nilai tukar rupiah. Selain itu, dari dalam negeri, pasar masih menantikan rilis laporan keuangan Danantara yang diprediksi akan menjadi perhatian utama para investor dalam menentukan arah pasar ke depan.