Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah mengambil langkah besar dalam melakukan transformasi fundamental di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak hanya fokus pada aspek finansial, lembaga ini kini mulai menyasar sektor paling krusial dalam sebuah organisasi, yakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Melalui inisiatif strategis, Danantara berencana membangun sebuah ekosistem pengembangan kepemimpinan yang terintegrasi. Salah satu instrumen utama yang disiapkan adalah pembentukan Danantara Corporate University. Lembaga pendidikan internal ini dirancang khusus untuk menjadi kawah candradimuka bagi para calon pemimpin masa depan di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa kehadiran Danantara Corporate University bertujuan untuk menciptakan standarisasi kompetensi yang merata. Fokus utamanya adalah para profesional yang berada pada level manajerial menengah ke atas, khususnya mulai dari posisi General Manager (GM) ke atas.

"Kami sedang melakukan penataan besar-besaran pada aspek Human Capital. Danantara Corporate University akan menjadi wadah untuk menyetarakan standar kompetensi seluruh insan BUMN pada level tertentu, minimal di level General Manager ke atas," ujar Dony saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dengan adanya sistem ini, Danantara ingin memastikan bahwa setiap jajaran manajemen di seluruh perusahaan BUMN memiliki kualitas dan kapabilitas yang setara. Langkah ini diharapkan dapat membuat proses regenerasi kepemimpinan di perusahaan negara menjadi lebih terukur, sistematis, dan tidak lagi bergantung pada pola-pola lama yang tidak seragam.

Lebih jauh lagi, penataan ini tidak hanya menyentuh aspek kemampuan teknis atau kompetensi semata. Danantara berencana melakukan unifikasi atau penyatuan sistem pengelolaan SDM di seluruh BUMN. Hal ini mencakup berbagai elemen vital seperti sistem kepangkatan (grading system), struktur penggajian (salary system), hingga mekanisme penilaian kinerja (performance appraisal).

Selain itu, Danantara juga tengah menyiapkan Individual Development Plan (IDP) yang terstandarisasi bagi setiap karyawan. Sistem ini akan berfungsi sebagai basis data raksasa untuk memetakan potensi setiap individu. Dengan data yang akurat, Danantara dapat mengidentifikasi siapa saja talenta terbaik yang layak diproyeksikan menjadi pemimpin perusahaan negara di masa mendatang.

"Tujuannya agar kita memiliki database yang kuat mengenai orang-orang yang diharapkan menjadi pemimpin BUMN yang handal di masa depan," tambah Dony.

Namun, Dony menyadari bahwa menyatukan berbagai sistem yang selama ini berjalan secara mandiri bukanlah perkara mudah. Selama ini, setiap BUMN memiliki kebijakan internal yang berbeda-beda terkait penggajian, pola pengembangan, hingga penilaian kinerja. Proses integrasi ini diprediksi akan memakan waktu yang cukup panjang demi mencapai tata kelola yang ideal.

Tak berhenti di urusan SDM, Danantara juga melakukan langkah serupa di sektor keuangan. Lembaga ini tengah mengupayakan penyetaraan chart of accounts atau daftar akun dalam pembukuan seluruh BUMN. Penyeragaman ini sangat penting untuk meminimalisir perbedaan pencatatan keuangan, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Dengan sistem pembukuan yang seragam, Danantara akan lebih mudah melakukan pengawasan dan mengidentifikasi potensi risiko yang muncul di setiap perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat mitigasi risiko secara kolektif di seluruh ekosistem perusahaan pelat merah di bawah naungan Danantara.