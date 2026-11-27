**<strong>Jabarpos.id – </strong> Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memberikan proyeksi menarik terkait arah kebijakan moneter di Indonesia. Lembaga internasional tersebut memperkirakan bahwa Bank Indonesia (BI) akan mulai menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate secara bertahap menuju tingkat netral pada awal tahun 2027 mendatang.

Menurut laporan dalam dokumen OECD Economic Surveys: Indonesia 2026, langkah penurunan suku bunga ini sangat bergantung pada sejumlah variabel ekonomi makro. Stabilitas nilai tukar rupiah, perbaikan risiko eksternal, serta penguatan stabilitas sistem keuangan secara luas menjadi syarat utama agar transisi menuju suku bunga netral dapat berjalan mulus. Selain itu, pengendalian dampak lanjutan (second-round effects) dari fluktuasi harga juga menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan.

Selama periode Mei hingga November, Bank Indonesia tercatat telah melakukan langkah agresif dengan menaikkan suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 125 basis poin hingga mencapai level 6%. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan.

Meskipun kenaikan suku bunga ini berdampak pada sedikit meningkatnya suku bunga kredit perbankan, kondisi inflasi inti dilaporkan masih tetap stabil dalam rentang target. Fluktuasi inflasi umum yang terjadi belakangan ini lebih banyak dipicu oleh dinamika harga pangan dan kebijakan harga pemerintah, bukan karena tekanan permintaan masyarakat yang meluas. Salah satu contohnya adalah efek basis dari kebijakan potongan tarif listrik yang diterapkan pada awal 2025.

Namun, tantangan ke depan diprediksi tidak akan mudah. OECD memperingatkan adanya potensi kenaikan tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi dan pupuk di pasar global. Hal ini berisiko meningkatkan biaya transportasi serta biaya produksi pertanian di dalam negeri. Meski demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti menahan harga BBM bersubsidi dan mempercepat implementasi bahan bakar nabati B50 untuk meredam dampak kenaikan harga energi global.

Selain faktor energi, depresiasi rupiah sekitar 9% sejak awal tahun juga menjadi perhatian serius. Pelemahan nilai tukar ini berpotensi meningkatkan biaya impor barang dan bahan baku, yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi lebih tinggi dalam beberapa kuartal mendatang.

Saat ini, dengan level suku bunga 6%, posisi BI Rate dianggap masih berada sekitar 125 hingga 150 basis poin di atas estimasi tingkat suku bunga netral versi OECD. Posisi ini dinilai efektif untuk meredam risiko depresiasi rupiah serta mengurangi ketergantungan pada intervensi valuta asing.

OECD menilai Bank Indonesia tidak perlu melakukan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut saat ini, karena inflasi inti masih berada di jalur yang benar. Proyeksi inflasi diperkirakan berada di level 3,3% pada 2026 dan akan turun ke angka 3% pada 2027, yang mana masih masuk dalam rentang sasaran BI. Meski demikian, otoritas moneter tetap diminta waspada terhadap potensi gangguan pasokan pangan dan dampak depresiasi nilai tukar terhadap inflasi inti.