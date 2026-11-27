Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang cukup menjanjikan pada perdagangan sesi pertama hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menunjukkan taringnya dengan bergerak di zona hijau, memberikan sinyal positif bagi para pelaku pasar. Hingga jeda siang hari, indeks tercatat bertengger di level 5.276,72, atau mengalami penguatan sebesar 34,55 poin atau setara dengan kenaikan 0,66 persen.

Kenaikan ini tidak lepas dari tingginya aktivitas transaksi yang terjadi di lantai bursa. Berdasarkan data pasar, volume transaksi yang tercatat mencapai angka 167,99 juta lot. Jika dikonversikan ke dalam nilai nominal, total nilai transaksi yang berputar di pasar saham Indonesia pada sesi pertama ini menyentuh angka fantastis, yakni sekitar Rp3,45 triliun.

Salah satu motor penggerak utama penguatan indeks kali ini adalah derasnya aliran modal masuk dari investor mancanegara. Berdasarkan data yang dihimpun dari Stockbit Sekuritas, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih atau net foreign buy yang cukup signifikan. Tercatat, nilai pembelian oleh investor asing di seluruh pasar mencapai Rp1,35 triliun, sementara nilai penjualan mereka berada di angka Rp1,10 triliun.

Dari selisih angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa investor asing telah menyuntikkan dana bersih sebesar Rp246,38 miliar ke dalam pasar saham Indonesia hanya dalam waktu setengah hari perdagangan. Fenomena masuknya modal asing ini sering kali dianggap sebagai indikator kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Kehadiran dana asing ini tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada sejumlah emiten tertentu yang dianggap memiliki fundamental kuat atau prospek pertumbuhan yang menarik di masa mendatang. Aksi borong saham oleh investor asing ini memberikan sentimen positif yang membantu menopang daya dorong IHSG agar tetap berada di jalur hijau.

Meskipun demikian, para pelaku pasar tetap disarankan untuk tetap waspada dan memperhatikan dinamika pasar pada sesi kedua nanti. Pergerakan IHSG sangat dipengaruhi oleh sentimen global, kebijakan suku bunga, serta kondisi ekonomi domestik yang terus berkembang. Para investor ritel diharapkan dapat melakukan analisis mendalam sebelum memutuskan untuk mengikuti jejak investor asing dalam melakukan transaksi.

Secara keseluruhan, performa sesi pertama ini memberikan optimisme bagi pasar modal tanah air. Dengan masuknya dana segar sebesar ratusan miliar rupiah dari pasar global, diharapkan momentum penguatan ini dapat berlanjut hingga penutupan perdagangan sore nanti, sekaligus memperkuat posisi IHSG di level psikologis yang lebih tinggi. Pantau terus pergerakan harga saham pilihan Anda untuk mengamankan potensi keuntungan di tengah fluktuasi pasar yang dinamis.