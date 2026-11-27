Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan domestik tengah mengalami gejolak yang cukup signifikan pada perdagangan Jumat pagi. Nilai tukar rupiah dilaporkan mengalami tekanan hebat hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarahnya. Berdasarkan pantauan pasar, mata uang Garuda tersebut merosot tajam hingga menembus angka Rp18.372 per dolar AS, sebuah level yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Fenomena pelemahan nilai tukar ini menjadi sorotan utama para pelaku pasar di tanah air. Penurunan drastis rupiah terhadap dolar AS ini menciptakan ketidakpastian di tengah dinamika ekonomi global yang sedang tidak menentu. Meskipun demikian, di tengah badai pelemahan mata uang tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru menunjukkan performa yang kontras dengan bergerak di zona hijau.

Pada perdagangan sesi I, Jumat (27/11), IHSG tercatat masih mampu mempertahankan tren penguatannya. Hingga pukul 10:06 WIB, indeks saham gabungan tersebut naik sebesar 0,72% ke level 5.279. Fenomena di mana bursa saham menguat di tengah pelemahan rupiah ini menunjukkan adanya dinamika menarik di mana aliran dana mungkin sedang bergeser atau adanya aksi beli pada sektor-sektor tertentu yang dianggap mampu bertahan di tengah tekanan kurs.

Para investor kini tengah menanti sentimen apa saja yang sebenarnya menjadi pemicu utama anjloknya nilai tukar rupiah hingga mencapai rekor terlemahnya. Beberapa analis menduga bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi di Amerika Serikat serta fluktuasi pasar komoditas global menjadi faktor utama yang menekan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran terkait stabilitas ekonomi makro. Pelemahan rupiah yang terlalu dalam dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga barang impor (imported inflation) yang pada akhirnya akan berdampak pada daya beli masyarakat luas. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap arus modal keluar (capital outflow) menjadi sangat krusial bagi otoritas moneter saat ini.

Menanggapi situasi yang cukup menegangkan ini, para pelaku pasar terus memantau pergerakan indeks dolar AS dan data ekonomi global lainnya. Para ahli ekonomi menyarankan agar investor tetap waspada dan melakukan diversifikasi aset untuk memitigasi risiko kerugian akibat volatilitas pasar yang sangat tinggi.

Untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam mengenai penyebab pasti jatuhnya rupiah dan bagaimana strategi menghadapi fluktuasi IHSG ke depan, para pelaku pasar dapat menyimak ulasan komprehensif dari Bunga Cinka dalam program Profit yang disiarkan melalui jabarpos.id. Informasi ini sangat penting bagi Anda yang ingin mengambil keputusan investasi yang tepat di tengah kondisi pasar yang sedang tidak menentu ini.