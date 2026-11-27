Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada penutupan perdagangan sesi kedua, Jumat (27/11/2026). Setelah sempat mengalami fluktuasi di awal hari, indeks saham gabungan Indonesia ini berhasil melonjak signifikan dan ditutup menguat di level 5.333,07. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan sebesar 90,90 poin atau sekitar 1,73% dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yang berada di angka 5.242,17.

Perjalanan IHSG pada perdagangan hari ini dimulai dengan penuh dinamika. Saat bel pembukaan berbunyi pada pukul 09.00 WIB, indeks dibuka di level 5.263,23. Namun, optimisme sempat tertunda ketika indeks sempat tertekan ke titik terendah harian di level 5.245,87 sesaat setelah pasar dibuka. Memasuki sesi pertama hingga menjelang tengah hari, pergerakan indeks cenderung bergerak dalam rentang sempit antara 5.260 hingga 5.290, meski sebagian besar waktu mampu bertahan di zona hijau.

Momentum kebangkitan sesungguhnya terjadi pada awal sesi kedua. Sekitar pukul 14.00 WIB, terjadi lonjakan tajam yang mendorong IHSG menembus level psikologis 5.300. Dalam waktu singkat, indeks terus merangkak naik hingga menyentuh level tertinggi harian di angka 5.337,87. Aktivitas pasar pun terlihat sangat bergairah dengan total volume transaksi mencapai 229,05 juta lot dan nilai transaksi yang menembus angka Rp5,67 triliun hingga menjelang penutupan.

Lonjakan ini tidak lepas dari performa gemilang di beberapa sektor kunci. Sektor material dasar menjadi motor utama dengan melesat hingga 5,1%. Selain itu, sektor energi turut menyumbang kenaikan sebesar 1,9%, disusul oleh sektor konsumer kritikal yang naik 1,6%. Beberapa saham yang menjadi penggerak utama atau market mover di antaranya adalah BRPT, BRMS, AMMN, ASII, dan BUMI. Di sisi lain, terdapat beberapa saham yang justru menahan laju kenaikan seperti ICBP, INTP, BHIT, NSSS, dan MSIN.

Ada beberapa faktor fundamental yang melatarbelakangi sentimen positif pasar hari ini. Salah satu yang paling menonjol adalah rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026. Kehadiran kepala negara dalam agenda BI ini diprediksi akan memberikan arah kebijakan ekonomi yang lebih jelas bagi para investor dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026-2027.

Selain itu, adanya kesepakatan antara Bank Indonesia dan Komisi XI DPR RI mengenai asumsi nilai tukar rupiah untuk tahun 2027 juga memberikan kepastian bagi pasar. BI mematok asumsi rupiah di kisaran Rp17.800 hingga Rp18.200 per dolar AS. Kepastian makroekonomi ini, ditambah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stabil, memberikan angin segar bagi kepercayaan investor di pasar modal domestik.