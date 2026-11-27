Jabarpos.id – Dunia keuangan digital Indonesia tengah bersiap menyambut era baru yang lebih terintegrasi. Ajaib Group, salah satu pemain utama dalam platform investasi digital, secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia). Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), kedua raksasa ini berkomitmen untuk membangun ekosistem perbankan dan investasi yang lebih kuat serta relevan bagi masyarakat luas.

Langkah besar ini merupakan upaya untuk menggabungkan kecanggihan teknologi investasi milik Ajaib Group dengan kekuatan jaringan perbankan serta pengalaman luas yang dimiliki oleh SMBC Indonesia. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan nasabah, baik di sektor ritel maupun korporasi, yang kini menuntut layanan keuangan yang lebih praktis dan menyeluruh.

CEO sekaligus Co-Founder Ajaib Group, Anderson Sumarli, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari visi besar perusahaan untuk menyediakan platform investasi multi-aset yang andal. Menurutnya, akses investasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan misi utama yang terus mendorong inovasi di Ajaib.

"Kebutuhan investor saat ini telah mengalami pergeseran. Mereka tidak lagi hanya terpaku pada satu instrumen, melainkan ingin membangun portofolio yang beragam, mulai dari pasar saham domestik, pasar saham Amerika Serikat, hingga aset digital lainnya," jelas Anderson dalam keterangannya, Jumat (27/11/2026).

Ia menambahkan bahwa infrastruktur perbankan SMBC Indonesia akan menjadi pelengkap sempurna bagi kapabilitas teknologi yang telah dibangun Ajaib. Dengan integrasi ini, proses investasi lintas pasar diharapkan menjadi lebih mulus, efisien, dan dapat diandalkan oleh pengguna.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia, Michellina Laksmi Triwardhany, melihat adanya peluang besar untuk menyatukan layanan perbankan dan investasi dalam satu ekosistem yang terpadu. Ia menekankan bahwa dukungan perbankan digital melalui Jenius by SMBC Indonesia akan menjadi salah satu pilar dalam menghadirkan solusi keuangan yang komprehensif.

Kedua perusahaan telah memetakan lima area utama yang akan menjadi fokus kerja sama mereka. Area tersebut meliputi integrasi produk perbankan dan investasi, pengembangan layanan khusus nasabah premium, program loyalitas dan kartu, penyediaan layanan perbankan, hingga sektor investment banking.

Khusus untuk segmen nasabah premium, Ajaib dan SMBC Indonesia berencana menciptakan proposisi nilai yang eksklusif. Sementara itu, di sisi operasional, SMBC Indonesia berpotensi mendukung kebutuhan bisnis Ajaib Group melalui fasilitas valuta asing dan manajemen kas (cash management) untuk mempermudah transaksi instrumen keuangan global.

Wakil Direktur Utama SMBC Indonesia, Jun Saito, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bukti komitmen mereka dalam melayani berbagai segmen nasabah. Dengan dukungan layanan perbankan yang kuat, Ajaib Group diharapkan dapat mengefisiensikan operasional mereka sehingga bisa lebih fokus pada ekspansi bisnis ke depan.

Kedepannya, kedua pihak akan terus melakukan pembahasan mendalam untuk mengidentifikasi peluang implementasi nyata dari kesepakatan ini, dengan tetap mematuhi seluruh regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.