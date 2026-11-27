Jabarpos.id – Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mendongkrak daya saing teknologi di kancah internasional. Melalui kolaborasi strategis antara Badan Pengelola (BP) BUMN dan Danantara Indonesia, sebuah proyek ambisius bertajuk kawasan smart city direncanakan akan segera dibangun di kawasan Walini. Proyek ini tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan pusat inovasi yang menyerupai ekosistem Silicon Valley di Amerika Serikat.

Rencananya, proses pembangunan kawasan canggih ini ditargetkan akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2027. Fokus utama dari pengembangan ini adalah menciptakan sebuah ekosistem yang mengintegrasikan tiga pilar penting: dunia pendidikan tinggi, pusat riset, dan sektor industri teknologi. Dengan penggabungan ketiga elemen ini, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi baru yang mampu menggerakkan roda ekonomi nasional.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa visi utama dari proyek ini adalah membangun sebuah ekosistem inovasi yang kuat. Menurutnya, daya tarik utama dari kawasan Walini nantinya bukanlah sekadar deretan gedung pencakar langit, melainkan aliran inovasi dan modal yang akan masuk ke dalamnya.

"Harapan kami, jika semua sudah sesuai rencana, pada minggu ketiga Januari 2027 kita sudah bisa melakukan groundbreaking. Jika master plan sudah disepakati dan disetujui, kita akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar terlebih dahulu," ungkap Dony dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa daya tarik utama dari kawasan ini adalah ekosistem inovasi yang akan menarik investasi besar ke Indonesia.

Secara teknis, proyek raksasa ini akan menempati lahan yang sangat luas. Kawasan tersebut direncanakan mencakup sekitar 350 hektare yang akan difokuskan untuk pengembangan perguruan tinggi, serta tambahan sekitar 600 hektare yang akan diperuntukkan bagi kawasan riset dan pengembangan (Research and Development/R&D) perusahaan-perusahaan teknologi.

Konsep yang diusung adalah integrasi total. Artinya, para peneliti, akademisi, dan pelaku industri akan berada dalam satu kawasan yang sama. Hal ini bertujuan agar hasil riset dari universitas dapat langsung diaplikasikan oleh industri, sehingga mempercepat proses komersialisasi teknologi. Selain itu, pengembangan ini tetap akan mengedepankan kearifan lokal dengan menyediakan fasilitas hunian, bisnis, dan pendidikan yang terpadu dalam satu kawasan yang nyaman.

Sebagai langkah konkret, tim pengembang dijadwalkan akan mempresentasikan master plan kawasan tersebut pada pekan depan. Setelah presentasi tersebut, proyek akan memasuki tahap desain mendalam serta perhitungan kebutuhan investasi yang diperlukan. Pemerintah berharap, melalui proyek Walini ini, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, melainkan mampu menjadi pemain utama dalam industri teknologi global.