Transfer Uang Makin Mudah? Cek Batas Transfer Mandiri, BRI, BNI, BTN Terbaru!

Rabu, Agustus 13, 2025
Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id, Jakarta – Transfer dana menjadi layanan esensial yang ditawarkan setiap bank. Namun, tahukah Anda bahwa setiap bank memiliki batasan atau limit transfer yang berbeda-beda? Bahkan, limit ini bisa bervariasi tergantung jenis tabungan yang Anda miliki.

Untuk itu, jabarpos.id merangkum informasi terbaru mengenai limit transfer harian dari beberapa bank BUMN terkemuka di Indonesia per Agustus 2024, agar Anda dapat merencanakan transaksi keuangan dengan lebih baik.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berikut rincian limit transfer harian Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN:

BRI

  • BRI Simpedes:
    • Sesama BRI: Rp 20.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
  • BRI BritAma:
    • Sesama BRI (ATM Black): Rp 100.000.000
    • Sesama BRI (ATM Silver): Rp 50.000.000
    • Antarbank (Black): Rp 15.000.000
    • Antarbank (Silver): Rp 10.000.000
  • BRI BritAma Bisnis:
    • Sesama BRI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 25.000.000
  • BRI BritAma X:
    • Sesama BRI (Classic): Rp 50.000.000
    • Sesama BRI (Gold): Rp 100.000.000
    • Antarbank (Classic): Rp 10.000.000
    • Antarbank (Gold): Rp 15.000.000
  • BRI Simpedes TKI:
    • Sesama BRI: Rp 20.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
Bank Mandiri

  • Mandiri Silver GPN:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 25.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 5.000.000
  • Mandiri Gold GPN:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 10.000.000
  • Mandiri Platinum GPN:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Silver VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 10.000.000
  • Mandiri Gold VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 10.000.000
  • Mandiri Platinum VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Bisnis Gold VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Bisnis Platinum VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 200.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Prioritas:
    • Sesama Mandiri (ATM): Sesuai saldo
    • Antarbank (ATM): Rp 50.000.000
  • Mandiri Tabungan Mitra Usaha (TabunganMu):
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 25.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 5.000.000
BNI

  • Kartu Debit BNI GPN Hijau:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 50.000.000
  • Kartu Debit BNI GPN Oranye:
    • Sesama BNI: Rp 50.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
  • Kartu Debit Garuda:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 50.000.000
  • Kartu Debit Citilink:
    • Sesama BNI (ATM): Rp 100.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 25.000.000
    • Antarbank (Taplus): Rp 50.000.000
  • Kartu Debit BNI Silver:
    • Sesama BNI: Rp 50.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
  • Kartu Debit BNI Gold:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 25.000.000
  • Kartu Debit BNI Platinum:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 50.000.000
BTN

  • Transfer Online: Rp 250.000.000 per hari (maks. Rp 50.000.000 per transaksi)
  • Transfer BI Fast: Rp 250.000.000 per hari (maks. Rp 100.000.000 per transaksi)
  • Transfer Sesama BTN: Rp 200.000.000 per hari (maks. Rp 100.000.000 per transaksi)
  • Transfer Own Account: Rp 999.999.999 per hari (maks. Rp 999.999.999 per transaksi)

Dengan mengetahui limit transfer bank Anda, Anda dapat menghindari kendala saat melakukan transaksi dan memilih jenis tabungan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

