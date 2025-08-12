Transfer Uang Makin Mudah? Cek Batas Transfer Mandiri, BRI, BNI, BTN Terbaru!

Jabarpos.id, Jakarta – Transfer dana menjadi layanan esensial yang ditawarkan setiap bank. Namun, tahukah Anda bahwa setiap bank memiliki batasan atau limit transfer yang berbeda-beda? Bahkan, limit ini bisa bervariasi tergantung jenis tabungan yang Anda miliki.

Untuk itu, jabarpos.id merangkum informasi terbaru mengenai limit transfer harian dari beberapa bank BUMN terkemuka di Indonesia per Agustus 2024, agar Anda dapat merencanakan transaksi keuangan dengan lebih baik.

Berikut rincian limit transfer harian Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN:

BRI

BRI Simpedes: Sesama BRI: Rp 20.000.000 Antarbank: Rp 10.000.000

BRI BritAma: Sesama BRI (ATM Black): Rp 100.000.000 Sesama BRI (ATM Silver): Rp 50.000.000 Antarbank (Black): Rp 15.000.000 Antarbank (Silver): Rp 10.000.000

BRI BritAma Bisnis: Sesama BRI: Rp 100.000.000 Antarbank: Rp 25.000.000

BRI BritAma X: Sesama BRI (Classic): Rp 50.000.000 Sesama BRI (Gold): Rp 100.000.000 Antarbank (Classic): Rp 10.000.000 Antarbank (Gold): Rp 15.000.000

BRI Simpedes TKI: Sesama BRI: Rp 20.000.000 Antarbank: Rp 10.000.000



Bank Mandiri

Mandiri Silver GPN: Sesama Mandiri (ATM): Rp 25.000.000 Antarbank (ATM): Rp 5.000.000

Mandiri Gold GPN: Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000 Antarbank (ATM): Rp 10.000.000

Mandiri Platinum GPN: Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000 Antarbank (ATM): Rp 25.000.000

Mandiri Silver VISA: Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000 Antarbank (ATM): Rp 10.000.000

Mandiri Gold VISA: Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000 Antarbank (ATM): Rp 10.000.000

Mandiri Platinum VISA: Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000 Antarbank (ATM): Rp 25.000.000

Mandiri Bisnis Gold VISA: Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000 Antarbank (ATM): Rp 25.000.000

Mandiri Bisnis Platinum VISA: Sesama Mandiri (ATM): Rp 200.000.000 Antarbank (ATM): Rp 25.000.000

Mandiri Prioritas: Sesama Mandiri (ATM): Sesuai saldo Antarbank (ATM): Rp 50.000.000

Mandiri Tabungan Mitra Usaha (TabunganMu): Sesama Mandiri (ATM): Rp 25.000.000 Antarbank (ATM): Rp 5.000.000



BNI

Kartu Debit BNI GPN Hijau: Sesama BNI: Rp 100.000.000 Antarbank: Rp 50.000.000

Kartu Debit BNI GPN Oranye: Sesama BNI: Rp 50.000.000 Antarbank: Rp 10.000.000

Kartu Debit Garuda: Sesama BNI: Rp 100.000.000 Antarbank: Rp 50.000.000

Kartu Debit Citilink: Sesama BNI (ATM): Rp 100.000.000 Antarbank (ATM): Rp 25.000.000 Antarbank (Taplus): Rp 50.000.000

Kartu Debit BNI Silver: Sesama BNI: Rp 50.000.000 Antarbank: Rp 10.000.000

Kartu Debit BNI Gold: Sesama BNI: Rp 100.000.000 Antarbank: Rp 25.000.000

Kartu Debit BNI Platinum: Sesama BNI: Rp 100.000.000 Antarbank: Rp 50.000.000



BTN

Transfer Online: Rp 250.000.000 per hari (maks. Rp 50.000.000 per transaksi)

Transfer BI Fast: Rp 250.000.000 per hari (maks. Rp 100.000.000 per transaksi)

Transfer Sesama BTN: Rp 200.000.000 per hari (maks. Rp 100.000.000 per transaksi)

Transfer Own Account: Rp 999.999.999 per hari (maks. Rp 999.999.999 per transaksi)

Dengan mengetahui limit transfer bank Anda, Anda dapat menghindari kendala saat melakukan transaksi dan memilih jenis tabungan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.