Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.3 C
Jakarta
Selasa, Agustus 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IPCC Bukukan Laba Fantastis, Ini Rahasia Dibalik Kepercayaan Investor!

Editor Jabar Pos : Rangga
IPCC Bukukan Laba Fantastis, Ini Rahasia Dibalik Kepercayaan Investor!
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang memukau di semester I tahun 2025. Laba perusahaan melonjak 41,1 persen menjadi Rp113,85 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini terbilang istimewa mengingat kondisi geopolitik global yang penuh tantangan dan adanya penurunan target penjualan kendaraan bermotor, terutama roda empat.

Baca juga:  Iuran BPJS Per 2025 Akan Dinaikkan?

Direktur Utama IPCC, Sugeng Mulyadi, mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah fondasi keuangan yang kokoh. "Kami tidak memiliki pinjaman dalam bentuk obligasi, perbankan, maupun instrumen keuangan lainnya. Ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi kami untuk melakukan ekspansi bisnis," ujarnya.

IPCC Bukukan Laba Fantastis, Ini Rahasia Dibalik Kepercayaan Investor!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut pantauan tim JABARPOS.ID, kekuatan finansial ini membuka peluang lebar bagi IPCC untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi, serta memperluas jangkauan layanan. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menarik minat investor.

Baca juga:  Anggota Polisi Yang Pungli di Samsat Bekasi Dipatsus

Sugeng menambahkan bahwa IPCC juga fokus pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. "Kami terus berupaya memberikan solusi terbaik bagi para pelanggan kami, mulai dari proses bongkar muat hingga penyimpanan kendaraan," jelasnya.

Lantas, apa saja strategi lain yang diterapkan IPCC sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti? Temukan jawabannya dalam program khusus Emiten Reports yang akan tayang pada Selasa (12/8/2025) pukul 17.15 WIB. Jangan lewatkan!

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank-Bank Raksasa Jadi Rebutan, Investor Auto Sumringah!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.3 ° C
27.3 °
27.3 °
93 %
1.9kmh
91 %
Sel
28 °
Rab
31 °
Kam
29 °
Jum
31 °
Sab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  