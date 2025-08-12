IPCC Bukukan Laba Fantastis, Ini Rahasia Dibalik Kepercayaan Investor!

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang memukau di semester I tahun 2025. Laba perusahaan melonjak 41,1 persen menjadi Rp113,85 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini terbilang istimewa mengingat kondisi geopolitik global yang penuh tantangan dan adanya penurunan target penjualan kendaraan bermotor, terutama roda empat.

Direktur Utama IPCC, Sugeng Mulyadi, mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah fondasi keuangan yang kokoh. "Kami tidak memiliki pinjaman dalam bentuk obligasi, perbankan, maupun instrumen keuangan lainnya. Ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi kami untuk melakukan ekspansi bisnis," ujarnya.

Menurut pantauan tim JABARPOS.ID, kekuatan finansial ini membuka peluang lebar bagi IPCC untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi, serta memperluas jangkauan layanan. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menarik minat investor.

Sugeng menambahkan bahwa IPCC juga fokus pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. "Kami terus berupaya memberikan solusi terbaik bagi para pelanggan kami, mulai dari proses bongkar muat hingga penyimpanan kendaraan," jelasnya.

Lantas, apa saja strategi lain yang diterapkan IPCC sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti? Temukan jawabannya dalam program khusus Emiten Reports yang akan tayang pada Selasa (12/8/2025) pukul 17.15 WIB. Jangan lewatkan!