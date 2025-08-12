Raja Cat Asia Tutup Usia, Warisan Triliunan Rupiah Jadi Sorotan

Jabarpos.id, Singapura – Kabar duka menyelimuti dunia bisnis Asia. Goh Cheng Liang, tokoh berpengaruh di balik kesuksesan Nippon Paint, menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 98 tahun. Pendiri Wuthelam Group ini meninggalkan warisan kekayaan yang diperkirakan mencapai US$ 13 miliar atau setara dengan Rp 211,6 triliun.

Menurut laporan The Straits Times, Selasa (12/8/2025), Goh Cheng Liang meninggal dunia di tengah keluarga tercinta. Sosoknya dikenal sebagai penguasa saham mayoritas Nippon Paint Holdings Jepang.

Goh Cheng Liang dikenal sebagai sosok yang lebih nyaman menjalankan perusahaan swasta. Dalam wawancaranya dengan The Business Times pada tahun 1997, ia mengungkapkan filosofinya untuk tidak membawa perusahaannya menjadi perusahaan publik.

Selain kontribusinya di dunia bisnis, Goh Cheng Liang juga dikenal dermawan. Ia mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Desa Dawu, kampung halamannya di Chaozhou, Provinsi Guangdong, China timur. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan jalan, penyediaan air bersih, sistem sanitasi, hingga pembangunan sekolah.

Goh Cheng Liang meninggalkan tiga orang putra, Goh Hup Jin, Goh Chuen Jin, dan Goh Chiat Jin, serta delapan cucu dan satu cicit. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, tertutup, dan memiliki selera humor yang tinggi.

Putra sulungnya, Goh Hup Jin, mengenang ayahnya sebagai sosok yang penuh kebaikan dan kekuatan. "Kami sangat beruntung telah diajar olehnya bagaimana menjadi orang baik – ia mengajari kami untuk menjalani hidup dengan welas asih dan kerendahan hati," ungkapnya.