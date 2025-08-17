Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.6 C
Jakarta
Senin, Agustus 18, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Dompet Digital Lebih Menguntungkan dari Rekening? Ini Kata Ahli

Editor Jabar Pos : Rangga
Dompet Digital Lebih Menguntungkan dari Rekening? Ini Kata Ahli
spot_img

jabarpos.id – Menyimpan uang di rekening bank memang praktis, namun tahukah Anda bahwa kebiasaan menimbun dana di sana dalam jangka panjang bisa merugikan? Inflasi dan risiko keamanan menjadi ancaman nyata bagi nilai tabungan Anda.

Jessica Goedtel, seorang perencana keuangan bersertifikat, mengingatkan bahwa rekening tabungan seringkali kurang memiliki perlindungan yang memadai. Dana yang tersimpan bisa sulit dikembalikan jika terjadi pembobolan, seperti dilansir jabarpos.id dari CNBC Make It, Minggu (17/08/2025).

Baca juga:  Tidak Ada Penghentian Untuk Proyek Jalan Tol Yang Sedang Berlangsung
Dompet Digital Lebih Menguntungkan dari Rekening? Ini Kata Ahli
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Gregory Guenther, seorang konselor perencanaan pensiun, menyarankan agar saldo rekening bank hanya cukup untuk menutupi pengeluaran rutin selama satu hingga dua minggu. Tujuannya, agar Anda tidak merasa cemas saat bertransaksi, namun juga tidak kehilangan potensi pertumbuhan dana di instrumen investasi yang lebih menguntungkan.

Perlu diingat, rekening bank bukanlah pengganti dana darurat. Idealnya, dana darurat disimpan terpisah dalam rekening tabungan berbunga tinggi yang mudah diakses. Para perencana keuangan umumnya merekomendasikan untuk menyiapkan dana darurat setara tiga hingga enam bulan pengeluaran bulanan. Dengan begitu, Anda siap menghadapi kejadian tak terduga tanpa harus menguras tabungan utama.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dari Semen Cibinong Hingga Solusi Bangun Indonesia: Kisah Panjang Sang Pionir Bursa Efek

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
27.6 ° C
27.6 °
27.6 °
73 %
2.2kmh
35 %
Ming
28 °
Sen
34 °
Sel
25 °
Rab
29 °
Kam
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  