Emas Antam Mendadak Libur, Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Melalui akun Instagram resminya @antamlogammulia, diumumkan bahwa seluruh Butik Emas Logam Mulia Antam akan tutup sementara pada tanggal 1 dan 2 September 2025.

Penutupan ini juga mencakup layanan pengiriman dan cetak fisik BRANKAS. "Demi memastikan kenyamanan dan keamanan bersama, kami menyampaikan Butik Emas Logam Mulia Tutup 1-2 September 2025," demikian pengumuman resmi dari @antamlogammulia, Minggu (31/8/2025).

Namun, jangan khawatir bagi Anda yang ingin bertransaksi. Antam tetap menyediakan layanan pembelian melalui BRANKAS (buyback hingga 14.30 WIB), marketplace resmi, Livin’ by Mandiri, dan website resmi logammulia.com.

Sebelum pengumuman penutupan ini, harga emas Antam terpantau stabil. Data dari situs resmi logammulia.com menunjukkan harga emas satuan 1 gram di Butik Emas LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta dibanderol Rp 1.980.000 per batang, tidak berubah dari hari sebelumnya. Harga buyback emas Antam juga stabil di angka Rp 1.827.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, harga emas Antam Logam Mulia sempat mencetak rekor tertinggi pada 24 April 2025, mencapai Rp 2.039.000 per gram. Belum ada keterangan resmi dari pihak Antam mengenai alasan penutupan sementara butik emas mereka.