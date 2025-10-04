Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.9 C
Jakarta
Sabtu, Oktober 4, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Pilih Investasi? Ini Beda Saham dan Obligasi yang Wajib Diketahui!

Editor Jabar Pos : Rangga
Pilih Investasi? Ini Beda Saham dan Obligasi yang Wajib Diketahui!
spot_img

JABARPOS.ID – Saham dan obligasi, dua instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat. Keduanya menawarkan potensi keuntungan, namun juga menyimpan risiko yang perlu dipahami. Lantas, mana yang lebih baik?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, investor perlu memahami perbedaan mendasar antara saham dan obligasi, termasuk persamaan, perbedaan, dan risiko yang melekat pada masing-masing instrumen.

Pilih Investasi? Ini Beda Saham dan Obligasi yang Wajib Diketahui!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh investor saham disebut dividen, yang besarnya bergantung pada kinerja perusahaan. Sementara itu, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah, dengan janji pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Baca juga:  Tito Karnavian: Mendesak Pemimpin Lokal Untuk Membantu Mengendalikan Inflasi Menjelang Pemilihan Regional

Persamaan Saham dan Obligasi:

  1. Bentuk Dokumen: Keduanya diterbitkan oleh perusahaan (pemerintah/swasta) dan kepemilikannya tercatat, baik fisik maupun digital.
  2. Hak Tebus: Pemilik saham dan obligasi memiliki opsi untuk menukarkan instrumen tersebut dengan uang tunai.
  3. Klaim Laba dan Aset: Keduanya menjanjikan pendapatan uang dan aset, berdasarkan tanggal transaksi atau saat pembelian, yang dieksekusi saat jatuh tempo.

Perbedaan Saham dan Obligasi:

  1. Tingkat Keuntungan: Saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, namun fluktuatif. Cocok untuk investor yang berani mengambil risiko. Obligasi memberikan keuntungan yang lebih stabil, ideal bagi investor yang mencari pendapatan tetap.
  2. Masa Berlaku: Kepemilikan saham berlaku selama perusahaan beroperasi. Obligasi memiliki masa berlaku yang jelas, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
  3. Pajak: Dividen saham dikenakan pajak. Bunga obligasi umumnya tidak dikenakan pajak, karena dianggap sebagai biaya perusahaan.
  4. Fungsi: Saham memberikan kepemilikan sebagian perusahaan. Obligasi adalah bukti utang antara penerbit dan pemegang surat.
  5. Harga: Harga saham rentan terhadap fluktuasi pasar. Harga obligasi cenderung lebih stabil.
  6. Hak Campur Tangan: Pemegang saham memiliki hak suara dalam kebijakan perusahaan. Pemegang obligasi tidak memiliki hak tersebut.
  7. Likuidasi: Dalam kasus likuidasi perusahaan, pemegang obligasi diprioritaskan dalam pembayaran utang. Pemegang saham menerima sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi.
Baca juga:  Pengamat Ekonomi Politik Faisal Basri Meninggal Dunia

Risiko Saham:

  • Tidak menerima dividen
  • Saham disuspen atau delisting dari bursa
  • Perusahaan pailit
  • Fluktuasi pasar

Risiko Obligasi:

  • Gagal bayar (terutama obligasi korporasi)
  • Capital loss (harga jual lebih rendah dari harga beli)
  • Risiko likuiditas (sulit dijual sebelum jatuh tempo)

Memilih antara saham dan obligasi tergantung pada profil risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi masing-masing investor. Diversifikasi portofolio dengan mengkombinasikan kedua instrumen ini dapat menjadi strategi yang bijak untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Pinjol Bikin Resah? Ini Cara Ampuh Hadapi Debt Collector!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
28.9 ° C
28.9 °
28.9 °
67 %
2.9kmh
41 %
Sab
29 °
Ming
32 °
Sen
31 °
Sel
34 °
Rab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  