34 C
Jakarta
Selasa, September 2, 2025
Jabar Pos

PGEO: Sinar Panas Bumi Kian Terang Berkat Danantara?

Editor Jabar Pos : Rangga
PGEO: Sinar Panas Bumi Kian Terang Berkat Danantara?
JABARPOS.ID – Saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) diprediksi akan terus bersinar seiring dengan dukungan yang semakin kuat untuk pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Salah satu faktor kunci yang mendorong optimisme ini adalah peran strategis Danantara dalam memfasilitasi proyek-proyek PGEO.

Kinerja saham PGEO sepanjang tahun ini terbilang memuaskan, didorong oleh sentimen positif terkait transisi energi global. Menurut analisis jabarpos.id, peran Danantara dalam memfasilitasi kerjasama dengan PLN dan potensi pendanaan dengan suku bunga rendah melalui Patriot Bond menjadi katalis utama.

PGEO: Sinar Panas Bumi Kian Terang Berkat Danantara?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Susi Setiawati, Equity Analyst CNBC Indonesia Research, dalam program Closing Bell CNBC Indonesia pada Selasa (02/09/2025) menjelaskan lebih detail mengenai prospek fundamental PGEO dan bagaimana Danantara memberikan dampak positif bagi perusahaan. Simak ulasan lengkapnya untuk mengetahui potensi investasi di sektor panas bumi ini.

