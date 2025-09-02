Inflasi Eropa Bangkit, Sinyal Apa untuk Dompet Kita?

Jabarpos.id melaporkan, inflasi di zona Eropa menunjukkan sedikit peningkatan pada bulan Agustus, berdasarkan data resmi yang dirilis pada hari Selasa (2/9/2025). Perkembangan ini memicu spekulasi mengenai langkah Bank Sentral Eropa (ECB) dalam menentukan suku bunga pada pertemuan mendatang.

Data dari Badan Statistik Eropa (Eurostat) mengungkap bahwa inflasi di kawasan pengguna mata uang tunggal ini naik menjadi 2,1% pada bulan Agustus, meningkat tipis dari angka 2% yang tercatat pada bulan Juli. Penurunan harga energi yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan ini. Sebelumnya, para analis yang disurvei oleh Bloomberg memperkirakan inflasi akan tetap stabil di angka 2%.

Kondisi ini, menurut AFP, memperkuat dugaan bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan kebijakan moneter yang dijadwalkan pada 11 September mendatang. ECB sendiri telah mempertahankan suku bunga pada pertemuan terakhir di bulan Juli, mengakhiri serangkaian pemangkasan yang dimulai sejak September 2024.

Secara lebih rinci, inflasi inti, yang tidak memasukkan harga energi, makanan, alkohol, dan tembakau yang seringkali fluktuatif, tetap stabil di angka 2,3% pada bulan Agustus. Sementara itu, harga energi mengalami penurunan sebesar 1,9%, lebih rendah dibandingkan penurunan 2,5% yang tercatat pada bulan Juli. Kenaikan harga makanan, alkohol, dan tembakau juga melambat menjadi 3,2% dari 3,3% pada bulan sebelumnya. Kenaikan harga jasa juga mengalami penurunan tipis menjadi 3,1% dari 3,2% pada bulan Agustus.