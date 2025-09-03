Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.7 C
Jakarta
Rabu, September 3, 2025
type here...
Jabar PosBerita

OJK Beri Pukulan Telak, Bursa Kripto Indonesia Gagal Kantongi Izin!

Editor Jabar Pos : Rangga
OJK Beri Pukulan Telak, Bursa Kripto Indonesia Gagal Kantongi Izin!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menolak permohonan izin usaha PT Bursa Kripto Indonesia sebagai pedagang aset keuangan digital. Keputusan ini tertuang dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S 35/D.07/2025 tertanggal 1 September 2025.

Penolakan ini sekaligus membatalkan tanda daftar PT Bursa Kripto Indonesia sebagai calon pedagang fisik aset kripto yang sebelumnya ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dengan demikian, perusahaan tersebut dilarang beroperasi di bidang aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

Baca juga:  Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahap Awal Tembus Rp 800 Miliar Per Hari
OJK Beri Pukulan Telak, Bursa Kripto Indonesia Gagal Kantongi Izin!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

OJK mewajibkan PT Bursa Kripto Indonesia untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, publik, dan pihak terkait lainnya mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban tersebut.

Otoritas juga menekankan pentingnya penyediaan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat, serta penunjukan penanggung jawab yang bertugas menangani pengaduan konsumen. Konsumen dapat menghubungi PT Bursa Kripto Indonesia melalui nomor telepon 021-50101858, email: [email protected], atau langsung mendatangi kantor di Axa Tower Kuningan City Lantai 37 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Pengendali WIRG Jual Saham Besar-besaran, Harganya Bikin Melongo!
Artikel Selanjutnya
Rahasia Trader Forex Sukses Terungkap! Octa Broker Ungkap Strategi Ampuh

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
30.7 ° C
30.7 °
30.7 °
64 %
4.9kmh
11 %
Rab
30 °
Kam
34 °
Jum
31 °
Sab
29 °
Ming
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  