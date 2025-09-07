Get
28.2 C
Jakarta
Senin, September 8, 2025
Jabar PosBerita

Pangeran Arab Ini Kembali Rajai Daftar Orang Terkaya Timur Tengah, Hartanya Bikin Melongo!

Editor Jabar Pos : Rangga
Pangeran Arab Ini Kembali Rajai Daftar Orang Terkaya Timur Tengah, Hartanya Bikin Melongo!
jabarpos.id – Pangeran Alwaleed bin Talal Al Saud kembali memantapkan posisinya sebagai ikon kekayaan di dunia Arab. Ia menduduki peringkat pertama dalam daftar 10 orang terkaya di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan Forbes, total kekayaannya mencapai US$16,5 miliar atau sekitar Rp270,9 triliun.

Di bawah Pangeran Alwaleed, terdapat nama Sulaiman Al Habib, seorang dokter anak sekaligus pendiri dan ketua grup rumah sakit Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG) yang berbasis di Riyadh. Kemudian, di posisi ketiga ada Hussain Sajwani, pengusaha asal Uni Emirat Arab yang sukses di bidang real estate mewah.

Pangeran Arab Ini Kembali Rajai Daftar Orang Terkaya Timur Tengah, Hartanya Bikin Melongo!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pangeran Alwaleed bukan sosok sembarangan. Ia merupakan cucu dari Ibnu Saud, raja Arab Saudi pertama, serta keponakan dari seluruh raja Arab Saudi. Selain itu, ia juga merupakan cucu dari Riad Al Solh, perdana menteri pertama Lebanon.

Pangeran Alwaleed memiliki investasi yang tersebar di berbagai sektor. Melalui Kingdom Holding yang terdaftar di bursa saham Arab Saudi, ia memiliki saham di jaringan hotel mewah Four Seasons. Secara pribadi, dan melalui Kingdom Holding, Alwaleed juga berinvestasi di X (sebelumnya Twitter) dan perusahaan terkait milik Elon Musk, xAI.

Baca juga:  Rahasia Pensiun Tenang? Investasi Kunci Utama!

Selain itu, ia juga memiliki properti di Arab Saudi, perusahaan film dan musik berbahasa Arab Rotana, dan sekitar 1,5% saham di perusahaan media sosial Snap. Kingdom Holding juga berinvestasi di berbagai perusahaan di bidang jasa keuangan, pariwisata dan perhotelan, media massa, hiburan, ritel, pertanian, petrokimia, penerbangan, teknologi dan sektor real-estate.

