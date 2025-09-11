Get
Harga Emas Terbang Tinggi, Laba Antam Ikut Melejit!

Editor Jabar Pos : Rangga
Harga Emas Terbang Tinggi, Laba Antam Ikut Melejit!
Jabarpos.id – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) merasakan manisnya berkah emas. Permintaan emas yang tinggi, seiring dengan melonjaknya harga emas global dan domestik, menjadi katalis utama bagi kinerja keuangan perusahaan berkode saham ANTM ini.

Laba bersih Antam meroket 240% menjadi Rp5,14 triliun pada semester I 2025, dibandingkan Rp1,51 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan laba ini didorong oleh pendapatan yang tumbuh signifikan, mencapai 154,51% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pendapatan perusahaan mencapai Rp59,02 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan Rp23,19 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Harga Emas Terbang Tinggi, Laba Antam Ikut Melejit!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam, Arianto Sabtonugroho Rudjito, dalam Public Expose 2025 yang diselenggarakan oleh BEI, bisnis logam mulia menjadi kontributor utama pendapatan Antam. "Sektor emas menyumbang sekitar 84% dari total pendapatan perseroan, diikuti oleh sektor nikel sebesar 13%," ungkap Arianto.

Penjualan emas Antam mencapai Rp49,54 triliun pada enam bulan pertama 2025, atau 84% dari total penjualan perusahaan. Angka ini melonjak 163% dari Rp18,83 triliun pada tahun sebelumnya. Volume penjualan emas juga meningkat 84% menjadi 29.305 kg.

Peningkatan kinerja emas ini didorong oleh tingginya permintaan domestik dan optimalisasi kanal digital. Aplikasi ANTAM Logam Mulia yang diluncurkan pada Maret 2025 terbukti efektif dalam mendorong penjualan ritel secara signifikan.

Sebagai informasi, harga emas dunia mengalami peningkatan yang luar biasa sepanjang semester pertama 2025. Data Refinitiv menunjukkan bahwa harga emas spot global telah meningkat 25,8% selama periode tersebut.

