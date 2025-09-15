Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.3 C
Jakarta
Selasa, September 16, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Terbang Tinggi, Trump Bikin The Fed Ketar-Ketir?

Editor Jabar Pos : Rangga
IHSG Terbang Tinggi, Trump Bikin The Fed Ketar-Ketir?
spot_img

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan performa impresif pada awal pekan ini, ditutup melonjak 1,06% ke level 7.937,12. Kenaikan ini terjadi di tengah sorotan tajam terhadap The Federal Reserve (The Fed) yang menghadapi tekanan politik dari mantan Presiden AS, Donald Trump, menjelang pertemuan penting Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) minggu ini.

Baca juga:  Strategi Ekspansi! Perusahaan Singapura Borong Saham Produsen Bir Stark (STRK)

Tekanan dari Trump ini dinilai banyak pihak sebagai ujian berat bagi independensi bank sentral AS tersebut. Pasar kini bertanya-tanya, apakah The Fed akan mampu mempertahankan independensinya atau justru terpengaruh oleh tekanan politik dalam mengambil keputusan terkait suku bunga.

IHSG Terbang Tinggi, Trump Bikin The Fed Ketar-Ketir?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Situasi ini tentu saja membayangi keputusan The Fed terkait potensi pemangkasan suku bunga. Keputusan The Fed akan sangat krusial karena dapat memengaruhi arah kebijakan moneter global dan sentimen pasar secara keseluruhan.

Baca juga:  IHSG Terbang Tinggi, Demo Buruh Tak Goyahkan Pasar Saham?

Bagaimana dinamika ini akan memengaruhi pasar keuangan Indonesia? Simak ulasan lengkap Safrina Nasution dan Dina Gurning dalam program Closing Bell Jabarpos.id, Senin (15/09/2025). Mereka akan mengupas tuntas dampak tekanan Trump terhadap The Fed dan prospek IHSG ke depan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Whoosh Jadi Beban KAI? Erick Thohir Siapkan Jurus Jitu

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
79 %
2.1kmh
85 %
Sel
34 °
Rab
29 °
Kam
26 °
Jum
30 °
Sab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  