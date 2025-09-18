Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30 C
Jakarta
Jumat, September 19, 2025
type here...
Jabar PosBerita

GOTO Dapat Angin Segar, Pinjaman Triliunan Rupiah Cair!

Editor Jabar Pos : Rangga
GOTO Dapat Angin Segar, Pinjaman Triliunan Rupiah Cair!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira datang dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Perusahaan teknologi raksasa ini baru saja mengamankan fasilitas pinjaman berjangka senilai Rp4,65 triliun dari PT Bank DBS Indonesia dan United Overseas Bank (UOB) Limited. Pinjaman dengan tenor empat tahun ini menjadi amunisi baru bagi GOTO untuk mengembangkan bisnisnya.

Dana segar ini rencananya akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman lama sebesar Rp467 miliar yang jatuh tempo pada Juni 2025. Selebihnya, dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan korporasi umum, investasi strategis, hingga modal kerja perseroan.

Baca juga:  Imbas Hujan dan Angin Kencang 14 Rumah di Bogor Rusak
GOTO Dapat Angin Segar, Pinjaman Triliunan Rupiah Cair!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Fasilitas baru ini memperkuat posisi keuangan GoTo dan memberikan fleksibilitas tambahan untuk mendukung pertumbuhan serta efisiensi ekosistem GoTo secara berkelanjutan," ungkap Chief Financial Officer GoTo, Simon Ho, dalam keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).

DBS Indonesia dan UOB sendiri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan GOTO. Mereka menilai fasilitas pinjaman ini sebagai cerminan keyakinan terhadap ketahanan bisnis perusahaan teknologi terbesar di Indonesia tersebut.

Baca juga:  Sejumlah 108 Calon Anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Ikuti Pembekalan di Hambalang Hari Ini

Meskipun fasilitas pinjaman ini belum dicairkan hingga tanggal pengumuman, perseroan meyakinkan bahwa langkah ini tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, maupun kelangsungan bisnis GoTo.

Sebelumnya, emiten teknologi ini juga mencatatkan penurunan rugi yang signifikan pada semester pertama 2025. Rugi diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp 580,01 miliar, terpangkas 78,51% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,70 triliun. Penurunan rugi bersih ini didorong oleh kenaikan pendapatan dan berkurangnya berbagai biaya dan beban. Pendapatan bersih GOTO hingga 30 Juni 2025 tercatat naik 10,62% secara tahunan (yoy) menjadi Rp8,56 triliun dari semula Rp7,74 triliun.

Baca juga:  Blusukan ke Tangerang, Kaesang Pangarep Kenakan Rompi Bertuliskan 'Putra Mulyono'

Sayangnya, performa saham GOTO dalam enam bulan terakhir masih tertekan. Pada perdagangan hari ini, Kamis (18/9/2025), saham GOTO ditutup turun 1,75% ke level 56. Dalam enam bulan terakhir, saham GOTO telah turun 32,53%.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Modal Pasar RI Siap Terbang Tinggi OJK Ungkap Jurus Jitu

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
30 ° C
30 °
30 °
79 %
1.5kmh
78 %
Kam
30 °
Jum
32 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  