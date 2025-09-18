GOTO Dapat Angin Segar, Pinjaman Triliunan Rupiah Cair!

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira datang dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Perusahaan teknologi raksasa ini baru saja mengamankan fasilitas pinjaman berjangka senilai Rp4,65 triliun dari PT Bank DBS Indonesia dan United Overseas Bank (UOB) Limited. Pinjaman dengan tenor empat tahun ini menjadi amunisi baru bagi GOTO untuk mengembangkan bisnisnya.

Dana segar ini rencananya akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman lama sebesar Rp467 miliar yang jatuh tempo pada Juni 2025. Selebihnya, dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan korporasi umum, investasi strategis, hingga modal kerja perseroan.

"Fasilitas baru ini memperkuat posisi keuangan GoTo dan memberikan fleksibilitas tambahan untuk mendukung pertumbuhan serta efisiensi ekosistem GoTo secara berkelanjutan," ungkap Chief Financial Officer GoTo, Simon Ho, dalam keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).

DBS Indonesia dan UOB sendiri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan GOTO. Mereka menilai fasilitas pinjaman ini sebagai cerminan keyakinan terhadap ketahanan bisnis perusahaan teknologi terbesar di Indonesia tersebut.

Meskipun fasilitas pinjaman ini belum dicairkan hingga tanggal pengumuman, perseroan meyakinkan bahwa langkah ini tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, maupun kelangsungan bisnis GoTo.

Sebelumnya, emiten teknologi ini juga mencatatkan penurunan rugi yang signifikan pada semester pertama 2025. Rugi diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp 580,01 miliar, terpangkas 78,51% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,70 triliun. Penurunan rugi bersih ini didorong oleh kenaikan pendapatan dan berkurangnya berbagai biaya dan beban. Pendapatan bersih GOTO hingga 30 Juni 2025 tercatat naik 10,62% secara tahunan (yoy) menjadi Rp8,56 triliun dari semula Rp7,74 triliun.

Sayangnya, performa saham GOTO dalam enam bulan terakhir masih tertekan. Pada perdagangan hari ini, Kamis (18/9/2025), saham GOTO ditutup turun 1,75% ke level 56. Dalam enam bulan terakhir, saham GOTO telah turun 32,53%.