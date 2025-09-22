Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
34 C
Jakarta
Senin, September 22, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Rupiah Loyo Sentuh Rp16.600, BI Pasang Badan Beri Janji Manis

Editor Jabar Pos : Rangga
Rupiah Loyo Sentuh Rp16.600, BI Pasang Badan Beri Janji Manis
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) angkat bicara mengenai kondisi nilai tukar rupiah yang sedang tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (22/9/2025), bahwa tekanan terhadap rupiah berasal dari dua sisi. Data Refinitiv menunjukkan rupiah dibuka pada posisi Rp16.600 per dolar AS, terdepresiasi 0,09%. Pekan lalu, rupiah ditutup pada Rp16.585 per dolar AS, melemah 1,28% secara kumulatif.

Baca juga:  Sandiaga Uno Siapkan Kejutan IPO: ZAP Clinic Hingga Bobobox Bakal Melantai?
Rupiah Loyo Sentuh Rp16.600, BI Pasang Badan Beri Janji Manis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Perry menyoroti ketidakpastian global yang masih tinggi, meskipun AS telah menurunkan suku bunga acuan (FFR). Indeks Dolar (DXY) menunjukkan tren pelemahan, namun aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terbatas. Volatilitas masih menjadi tantangan utama.

Namun, Perry meyakinkan bahwa rupiah akan kembali stabil dan bahkan berpotensi menguat. Keyakinan ini didasarkan pada komitmen BI untuk menjaga stabilitas rupiah, imbal hasil investasi yang menarik, inflasi yang terkendali, dan prospek ekonomi Indonesia yang positif. "Tren nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat," tegasnya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Nunung Srimulat: Dari Panggung Hiburan ke Jurang Krisis, Pelajaran Berharga Soal Pengelolaan Keuangan!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
34 ° C
34 °
34 °
59 %
4.7kmh
13 %
Sen
33 °
Sel
33 °
Rab
33 °
Kam
33 °
Jum
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  