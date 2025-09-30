Get
Jabar Pos

IHSG Berdarah Jelang Pengumuman Data Penting

Editor Jabar Pos : Rangga
IHSG Berdarah Jelang Pengumuman Data Penting
JABARPOS.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan dan ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (30/09/2025). Pelemahan ini terjadi menjelang rilis data ekonomi yang sangat dinantikan oleh para investor.

IHSG terpantau ditutup di level 8.061,06, terkoreksi sebesar 0,77%. Sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini?

IHSG Berdarah Jelang Pengumuman Data Penting
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Syarifah Rahma berdialog dengan Equity Analyst CNBC Indonesia, Susi Setiawati, untuk membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi performa IHSG.

Baca juga:  Sidang Kabinet Paripurna Terakhir, Jokowi Minta Jangan Ada Kebijakan Yang Menimbulkan Polemik di Masa Transisi

Susi Setiawati menjelaskan bahwa pelemahan IHSG ini dipicu oleh kekhawatiran investor menjelang pengumuman data ekonomi. Data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perekonomian terkini dan prospeknya di masa depan.

"Investor cenderung wait and see menjelang rilis data ekonomi. Mereka ingin melihat dulu bagaimana data tersebut akan mempengaruhi ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter," ujar Susi.

Baca juga:  Kunjungan Staf Ahli Presiden RI, Babak Baru Sengketa Tanah UIII Depok

Selain itu, sentimen global juga turut memengaruhi pergerakan IHSG. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global membuat investor cenderung berhati-hati dalam berinvestasi. JABARPOS.ID mencatat, investor asing juga terpantau melakukan aksi jual bersih (net sell) pada perdagangan hari ini, yang semakin menekan IHSG.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

