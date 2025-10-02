Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.8 C
Jakarta
Kamis, Oktober 2, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Wamen Investasi Gercep Pangkas Regulasi, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Wamen Investasi Gercep Pangkas Regulasi, Ada Apa?
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya keras membenahi karut-marut perizinan dan regulasi investasi di tanah air. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan langkah ini diambil demi mendongkrak pertumbuhan realisasi investasi yang selama ini terhambat.

Todotua menegaskan, pelayanan perizinan yang baik, cepat, dan mudah adalah kunci utama menarik investor. Regulasi yang berbelit-belit dan tidak efisien menjadi penghalang utama bagi masuknya investasi yang berkualitas. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan di Indonesia Green Mineral Investment Forum, Kamis (2/10/2025).

Baca juga:  Klopp Tegas Tolak Tawaran Latih Timnas Inggris: "Kehilangan Muka Terbesar!"
Wamen Investasi Gercep Pangkas Regulasi, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Todotua, daya saing yang kompetitif menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan realisasi investasi. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Ia mencontohkan, investasi yang mendorong industrialisasi, pembangunan smelter, dan manufaktur seringkali terhambat karena proses perizinan yang bertele-tele.

"Jika kita ingin masuk ke industrialisasi dan smelterisasi, kita membutuhkan dukungan energi. Jika energi yang kita suplai tidak memiliki daya saing atau mahal, maka akan berdampak pada biaya produk yang dihasilkan," jelas Todotua.

Baca juga:  Rahasia Trader Forex Sukses Terungkap! Octa Broker Ungkap Strategi Ampuh

JABARPOS.ID mencatat, siklus realisasi investasi asing di Indonesia, mulai dari masuk hingga beroperasi secara komersial, membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun. Bandingkan dengan Vietnam yang hanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah menggodok konsep "fiktif positif". Konsep ini memungkinkan permohonan izin yang tidak dijawab pemerintah dalam batas waktu tertentu dianggap disetujui. Saat ini, sudah ada 132 jenis perizinan dan sekitar 1.200 Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masuk dalam sistem fiktif positif.

Baca juga:  Menaker resmi meluncurkan Program K3 Nasional 2024-2029

Todotua mencontohkan, perizinan pendirian hotel hanya membutuhkan waktu 28 hari melalui sistem fiktif positif. Meski demikian, proses ini tidak mengabaikan hal-hal penting seperti izin lokasi, izin bangunan, AMDAL, dan lain-lain.

"Sehingga pada saat selesainya 1-2 tahun bisa berjalan. Nah ini konteksnya kita lagi kerja ke sana," pungkas Todotua.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kejutan di Hasnur International, Komisaris Mendadak Diganti!
Artikel Selanjutnya
RUU P2SK, DPR Jamin Independensi BI Aman?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.8 ° C
27.8 °
27.8 °
76 %
2.3kmh
100 %
Kam
28 °
Jum
34 °
Sab
34 °
Ming
34 °
Sen
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  