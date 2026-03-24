Jabar PosBerita

Aroma Insider Trading Tercium, Transaksi Janggal Guncang Pasar Minyak Dunia!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

Jabarpos.id – Bursa komoditas global dikejutkan dengan lonjakan transaksi kontrak minyak mentah bernilai ratusan juta dolar AS secara mendadak. Kejanggalan ini terjadi hanya beberapa menit sebelum pengumuman kontroversial Presiden AS, Donald Trump, tentang penundaan serangan terhadap fasilitas energi Iran, yang langsung memicu penurunan harga minyak hingga 14%.

Rachel Winter, Partner Killik & Co, seperti dilansir BBC International, menyoroti anomali waktu transaksi tersebut dan menduga adanya potensi insider trading atau pemanfaatan informasi orang dalam. Ia mendesak otoritas pengawas keuangan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan legalitas transaksi fantastis ini.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Sesaat sebelum Trump membuat pengumuman di media sosial, sejumlah besar orang mengambil kontrak yang memungkinkan mereka meraup untung dari penurunan harga minyak. Hal ini memicu spekulasi tentang insider trading. Kami tidak tahu apakah itu benar, tetapi kami berharap akan ada penyelidikan," ujar Winter, seperti dikutip jabarpos.id dari BBC International, Selasa (24/3/2026).

Data pasar menunjukkan lonjakan volume perdagangan yang signifikan sekitar 15 menit sebelum Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social pada Senin (23/3/2026) pukul 07.04 waktu setempat.

Pada pukul 06.49, tercatat 733 taruhan pada kontrak minyak WTI di New York Mercantile Exchange (Nymex). Hanya dalam satu menit, jumlahnya melonjak tajam menjadi 2.007 kontrak, setara dengan US$ 170 juta.

Mukesh Sahdev, Kepala Analis Minyak XAnalysts, sependapat bahwa lonjakan volume perdagangan dalam waktu singkat tersebut merupakan kondisi yang sangat tidak wajar. Menurutnya, penempatan dana dalam jumlah besar di tengah minimnya informasi publik menimbulkan kecurigaan.

"Pada saat itu, tidak ada indikasi bahwa pembicaraan serius telah terjadi antara AS dan Iran. Jadi, menempatkan begitu banyak uang pada penurunan minyak memunculkan pertanyaan besar," tegasnya.

Pola anomali serupa juga terlihat pada pergerakan kontrak minyak mentah Brent di pasar global. Volume perdagangan dilaporkan melonjak dari 20 menjadi lebih dari 1.600 kontrak senilai US$ 150 juta hanya dalam satu menit. Padahal, sehari sebelumnya pasar masih diliputi ketegangan akibat ancaman militer Trump ke Iran.

Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf, membantah klaim adanya negosiasi damai dengan Washington. Ia menuding pernyataan sepihak tersebut sebagai kebohongan publik yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi kondisi pasar.

"Berita palsu digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak serta melarikan diri dari rawa tempat AS dan Israel terjebak," kata Ghalibaf melalui akun X-nya.

Bantahan tegas dari pemerintah Iran tersebut langsung direspons pasar dengan kembali merangkaknya bursa saham Asia pada hari Selasa.

Juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintah AS tidak akan menoleransi pejabat mana pun yang terbukti mengambil keuntungan secara ilegal dari informasi orang dalam.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Saldo Menggiurkan! Intip Syarat Jadi Sultan di BRI, Mandiri, dan BNI

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait