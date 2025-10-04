Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.7 C
Jakarta
Minggu, Oktober 5, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Digital Unjuk Gigi: Strategi Jitu Gaet Nasabah di Tengah Penurunan Bunga

Editor Jabar Pos : Rangga
spot_img

Jabarpos.id – Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi angin segar bagi industri dan pelaku usaha. Presiden Direktur Krom Bank Indonesia, Anton Hermawan, melihat kebijakan ini sebagai stimulus untuk mendorong ekspansi bisnis, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menggairahkan perekonomian Indonesia.

Menyikapi tren penurunan suku bunga, perbankan mulai menyesuaikan suku bunga kredit untuk memacu permintaan pinjaman. Krom Bank Indonesia, sebagai salah satu pemain di ranah bank digital, tak ketinggalan menyiapkan strategi khusus untuk menarik perhatian nasabah.

Baca juga:  Harga Minyak Dunia Tertahan, Ada Apa Gerangan?
Bank Digital Unjuk Gigi: Strategi Jitu Gaet Nasabah di Tengah Penurunan Bunga
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Diversifikasi produk menjadi kunci utama. Krom Bank Indonesia terus mengembangkan fitur layanan, baik untuk pembayaran maupun transaksi. Tak hanya itu, bank digital ini juga memberikan insentif menarik berupa pembebasan biaya untuk sejumlah layanan.

Kolaborasi dengan mitra bisnis juga diperkuat, bahkan merambah ke fitur digital yang menyasar segmen UMKM. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.

Baca juga:  Sinyal Kuat dari Bank Mandiri BI Rate Bakal Dipangkas Lagi?

Lantas, bagaimana strategi bisnis bank digital di era suku bunga rendah ini? Simak ulasan lengkapnya dalam dialog Safrina Nasution dengan Presiden Direktur Krom Bank Indonesia, Anton Hermawan, dalam program Power Lunch, CNBC Indonesia, yang tayang pada Jumat, 3 Oktober 2025.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Transfer Uang Jadi Lebih Mudah? Cek Dulu Batas Transfer Bank Anda!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
26.7 ° C
26.7 °
26.7 °
78 %
2kmh
100 %
Ming
33 °
Sen
31 °
Sel
35 °
Rab
33 °
Kam
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  