Koin Bergambar Trump Gegerkan Amerika, Melanggar Hukum?

jabarpos.id, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) membuat gebrakan dengan membocorkan draf desain koin 1 dolar yang menampilkan wajah mantan Presiden Donald Trump. Koin ini rencananya akan dirilis untuk memperingati 250 tahun kemerdekaan AS pada tahun 2026 mendatang.

Desain awal yang diunggah oleh Menteri Keuangan AS, Brandon Beach, di platform X memperlihatkan Trump dengan kepalan tangan terangkat, disertai tulisan "Fight, Fight, Fight". Desain lainnya menampilkan potret samping Trump dengan tulisan "Liberty" dan "In God we Trust".

Namun, rencana ini berpotensi terganjal masalah hukum. Peraturan Kongres mengatur ketat penampilan individu pada koin AS, umumnya hanya untuk tokoh yang sudah meninggal. Kode AS secara spesifik melarang pencantuman gambar mantan presiden yang masih hidup atau yang telah meninggal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

jabarpos.id mencatat, Kongres telah mengesahkan Undang-Undang Desain Ulang Koin Koleksi yang Beredar, yang memungkinkan Departemen Keuangan AS mencetak koin US$ 1 khusus untuk peringatan 250 tahun AS. Undang-undang tersebut melarang potret kepala dan bahu atau dada orang, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, di bagian belakang koin.

Desain yang bocor menampilkan potret samping Trump di sisi depan koin, seolah-olah untuk menghindari larangan tersebut. Namun, belum jelas apakah desain ini melanggar hukum atau tidak.

Juru bicara Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa desain final belum dipilih. "Meskipun desain koin US$ 1 dolar final belum dipilih, rancangan pertama ini mencerminkan semangat abadi negara dan demokrasi kita," ujarnya kepada CNN.

Sekretaris pers Gedung Putih menyatakan bahwa Trump kemungkinan akan menyukai desain tersebut. Jika terwujud, Trump akan menjadi presiden kedua yang masih hidup yang ditampilkan pada koin, setelah Calvin Coolidge pada tahun 1926.