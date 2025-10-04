Get
28.2 C
Jakarta
Minggu, Oktober 5, 2025
Jabar PosBerita

Transfer Uang Jadi Lebih Mudah? Cek Dulu Batas Transfer Bank Anda!

Editor Jabar Pos : Rangga
Transfer Uang Jadi Lebih Mudah? Cek Dulu Batas Transfer Bank Anda!
Jabarpos.id – Fasilitas transfer dana merupakan layanan dasar yang disediakan oleh setiap bank. Namun, penting untuk diketahui bahwa setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda terkait batas maksimal atau limit transfer, yang bervariasi tergantung jenis rekening yang digunakan.

Berikut adalah daftar limit transfer di sejumlah bank BUMN di Indonesia, yang dirangkum jabarpos.id:

Transfer Uang Jadi Lebih Mudah? Cek Dulu Batas Transfer Bank Anda!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bank BRI

  • BRI Simpedes:
    • Sesama BRI: Rp 20.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
  • BRI BritAma:
    • Sesama BRI (ATM Black): Rp 100.000.000
    • Sesama BRI (ATM Silver): Rp 50.000.000
    • Antarbank (Black): Rp 15.000.000
    • Antarbank (Silver): Rp 10.000.000
  • BRI BritAma Bisnis:
    • Sesama BRI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 25.000.000
  • BRI BritAma X:
    • Sesama BRI (Classic): Rp 50.000.000
    • Sesama BRI (Gold): Rp 100.000.000
    • Antarbank (Classic): Rp 10.000.000
    • Antarbank (Gold): Rp 15.000.000
  • BRI Simpedes TKI:
    • Sesama BRI: Rp 20.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
Bank Mandiri

  • Mandiri Silver GPN:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 25.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 5.000.000
  • Mandiri Gold GPN:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 10.000.000
  • Mandiri Platinum GPN:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Silver VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 10.000.000
  • Mandiri Gold VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 50.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 10.000.000
  • Mandiri Platinum VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Bisnis Gold VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 100.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Bisnis Platinum VISA:
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 200.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 25.000.000
  • Mandiri Prioritas:
    • Sesama Mandiri (ATM): Sesuai saldo
    • Bank Lain (ATM): Rp 50.000.000
  • Mandiri Tabungan Mitra Usaha (TabunganMu):
    • Sesama Mandiri (ATM): Rp 25.000.000
    • Bank Lain (ATM): Rp 5.000.000
Bank BNI

  • Kartu Debit BNI GPN Hijau:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 50.000.000
  • Kartu Debit BNI GPN Oranye:
    • Sesama BNI: Rp 50.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
  • Kartu Debit Garuda:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 50.000.000
  • Kartu Debit Citilink:
    • Sesama BNI (ATM): Rp 100.000.000
    • Antarbank (ATM): Rp 25.000.000
    • Antarbank (Taplus): Rp 50.000.000
  • Kartu Debit BNI Silver:
    • Sesama BNI: Rp 50.000.000
    • Antarbank: Rp 10.000.000
  • Kartu Debit BNI Gold:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 25.000.000
  • Kartu Debit BNI Platinum:
    • Sesama BNI: Rp 100.000.000
    • Antarbank: Rp 50.000.000
Bank BTN

  • Transfer Online: Rp250.000.000 per hari (maks. Rp50.000.000 per transaksi)
  • Transfer BI Fast: Rp250.000.000 per hari (maks. Rp100.000.000 per transaksi)
  • Transfer Sesama BTN: Rp200.000.000 per hari (maks. Rp100.000.000 per transaksi)
  • Transfer Own Account: Rp 999.999.999 per hari (maks. Rp999.999.999 per transaksi)

Dengan mengetahui limit transfer bank Anda, transaksi keuangan akan menjadi lebih lancar dan terhindar dari kendala yang tidak diinginkan.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

