Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
34.3 C
Jakarta
Kamis, Oktober 9, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Misteri Pelepasan Saham PANI Senilai Triliunan Rupiah, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Misteri Pelepasan Saham PANI Senilai Triliunan Rupiah, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id – Sebuah transaksi besar mengguncang pasar saham, melibatkan emiten milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebanyak 178 juta lembar saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) berpindah tangan pada sesi pertama perdagangan hari ini, Kamis (9/10/2025).

Yang mengejutkan, transaksi jumbo ini dilakukan di bawah harga pasar, yakni Rp 14.075 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi mencapai angka fantastis, Rp 2,51 triliun.

Baca juga:  ICW Mencatat Era Jokowi, Kerugian Negara Capai Rp 290 Triliun
Misteri Pelepasan Saham PANI Senilai Triliunan Rupiah, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pada pukul 11.30 WIB, saham PANI berada di level Rp 14.900, mengalami penurunan sebesar 3,1%. Penurunan ini terjadi seiring dengan adanya transaksi besar di pasar negosiasi tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 6 Oktober 2025, transaksi serupa juga terjadi di pasar negosiasi. Buana Kapital Sekuritas bertindak sebagai broker yang memfasilitasi penjualan 178 juta saham PANI dengan nilai yang sama, Rp 2,51 triliun.

Baca juga:  Klopp Tegas Tolak Tawaran Latih Timnas Inggris: "Kehilangan Muka Terbesar!"

Dua sekuritas yang menjadi pembeli dalam transaksi ini adalah Trimegah Sekuritas Indonesia dan Yulie Sekuritas Indonesia. Masing-masing perusahaan membeli 89,2 juta saham PANI dengan nilai Rp 1,25 triliun.

Hingga 30 September 2025, tercatat empat penerima manfaat akhir PANI, yaitu Susanto Kusumo, Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma, dan Hindarto Budiono. Alexander dan Richard diketahui merupakan putra dari Aguan, sementara Susanto Kusumo adalah saudara dari Aguan. Mereka mengendalikan PANI melalui PT Multi Artha Pratama.

Baca juga:  Erick Thohir Mengharapkan Pembangunan Bandara Baru di Bali Pada Tahun 2027

Transaksi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan investor. Mengapa saham PANI dilepas dalam jumlah besar dan di bawah harga pasar? Apa motif di balik transaksi jumbo ini? Pasar akan terus memantau perkembangan situasi ini untuk mencari jawaban atas misteri ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kejutan! Bumi Resources Resmi Jadi Juragan Tambang Emas Australia

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
34.3 ° C
34.3 °
34.3 °
54 %
5.1kmh
93 %
Kam
34 °
Jum
33 °
Sab
32 °
Ming
34 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  