Kejutan dari Airlangga, Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sedikit bocoran mengenai rencana besar yang sedang disiapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebuah tim khusus akan segera dibentuk untuk mempercepat program pembangunan unggulan.

Menurut Purbaya, tim ini akan menjadi jawaban atas berbagai keluhan yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha dan investor di Indonesia. Masalah perizinan yang kerap menghambat investasi menjadi fokus utama yang akan diselesaikan.

"Kita akan perbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian," ujar Purbaya usai acara pertemuan investor di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para investor pemegang surat utang pemerintah menyoroti lambatnya perbaikan iklim investasi di Indonesia. Purbaya mengakui bahwa masalah perizinan menjadi akar permasalahan yang sudah berlangsung lama dan sulit diatasi.

Dengan adanya Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan, Purbaya optimis masalah investor dan pelaku usaha dapat segera teratasi. Ia bahkan berjanji akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis dan menggelar perkara setiap minggunya untuk mencari solusi.

"Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi iklim investasi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.