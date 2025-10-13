Get
27.8 C
Jakarta
Selasa, Oktober 14, 2025
Jabar Pos

Rahasia Terbongkar Transaksi Raksasa Guncang Saham Bank Capital

Editor Jabar Pos : Rangga
Rahasia Terbongkar Transaksi Raksasa Guncang Saham Bank Capital
JABARPOS.ID – Sebuah transaksi besar menggemparkan pasar saham, melibatkan 2,67 miliar saham PT Capital Finance Indonesia Tbk (CASA) pada perdagangan hari ini, Senin (13/10/2025). Nilai transaksi yang terjadi di pasar negosiasi ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 2,86 triliun, dengan harga rata-rata transaksi di Rp 1.070 per saham.

Sumber jabarpos.id melaporkan, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jumbo ini, maupun tujuan dari aksi korporasi tersebut.

Rahasia Terbongkar Transaksi Raksasa Guncang Saham Bank Capital
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meskipun terjadi transaksi besar, saham CASA mengalami koreksi tipis sebesar 0,92% ke level 1.075 pada hari yang sama. Pergerakan saham CASA hari ini berada dalam rentang 1.065-1.085. Namun, secara year-to-date (ytd), saham CASA telah mencatatkan kenaikan yang signifikan, mencapai 90,27%.

Sebagai informasi tambahan, Danny Nogroho merupakan pemegang manfaat akhir dari saham CASA. Ia mengendalikan CASA melalui PT Capital Strategic Invesco, yang memiliki 36,53 miliar saham atau setara dengan 67,06% per 30 September 2025.

CASA dikenal sebagai perusahaan jasa keuangan yang juga merupakan induk dari beberapa perusahaan finansial, salah satunya adalah PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA). Melalui PT Capital Global Investama, CASA mengendalikan 64,7% saham BACA per 30 September 2025.

Pada laporan keuangan per 30 Juni 2025, CASA mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 13,63 miliar, meningkat 27,07% secara tahunan (yoy).

