Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.2 C
Jakarta
Rabu, Oktober 15, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Danantara: Mesin Dividen Negara Siap Meledak?

Editor Jabar Pos : Rangga
Danantara: Mesin Dividen Negara Siap Meledak?
spot_img

Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memasang target ambisius: dividen negara berpotensi meroket hingga Rp 165 triliun dalam lima tahun ke depan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan proyeksi tersebut dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Ia meyakini, kontribusi dividen dari Danantara akan signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Baca juga:  Dompet Aman? Ini Bocoran Biaya Admin Bank BUMN Terbaru
Danantara: Mesin Dividen Negara Siap Meledak?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Jika melihat rencana lima tahun ke depan, dividen kita mungkin sekitar US$ 7 miliar – US$ 10 miliar," ujar Rosan, optimis.

Dengan dividen sebesar itu, Danantara diperkirakan mampu meningkatkan kapasitas investasi hingga US$ 40 miliar tanpa perlu berutang. Jika aset dikembangkan, kapasitas investasi bahkan bisa mencapai US$ 250 miliar.

Rosan berharap, kontribusi dividen BUMN ke depan lebih merata, tidak hanya bertumpu pada segelintir perusahaan besar. Ia mengajak dunia usaha untuk berkolaborasi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Baca juga:  Batuk Hebat, Tulang Rusuk Pria Italia Patah!

Danantara juga menjalin kemitraan pendanaan dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) dari berbagai negara, seperti Qatar, China, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini diharapkan membuka peluang investasi yang lebih besar dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Tutup Pabrik di Purwakarta, Begini Nasib Sepatu Bata Sekarang

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28.2 ° C
28.4 °
25.5 °
80 %
0.5kmh
54 %
Sel
29 °
Rab
35 °
Kam
33 °
Jum
32 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  