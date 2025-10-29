Get
IHSG Terbang Tinggi? Bos BEI Ungkap Faktor Penentu

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Terbang Tinggi? Bos BEI Ungkap Faktor Penentu
Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tanggapan atas optimisme Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait potensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 9.000 di akhir tahun, bahkan melambung hingga 32.000.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menekankan bahwa pencapaian IHSG erat kaitannya dengan pengembangan industri pasar modal. Ia mencontohkan, pencapaian IHSG di level 8.000 saat ini, beberapa tahun lalu sulit dibayangkan.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kita terus berharap indeks akan terus naik. Bukan hanya angka, tapi upaya apa yang dilakukan yang berdampak pada IHSG. IHSG adalah hasil," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/10/2025).

Baca juga:  Dua Komisaris Independen PP Properti Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Menurutnya, pengembangan industri pasar modal tercermin dari upaya mencapai hasil yang lebih baik, bukan sekadar capaian IHSG. "IHSG bukan hanya bicara angka, tapi bagaimana upaya mencapai hasil tersebut. IHSG adalah hasil dari upaya, kondisi global dan domestik, serta fundamental perusahaan," jelasnya.

Iman menambahkan, IHSG mencerminkan perusahaan dengan fundamental yang bagus, bukan sekadar aktivitas perdagangan yang ramai. "Banyak hal yang mempengaruhi IHSG," pungkasnya.

Baca juga:  Jasa Marga Bukukan Laba Inti Fantastis, Apa Rahasianya?

Sebelumnya, Purbaya optimistis IHSG dapat menembus 9.000 hingga 32.000 tahun ini. Meski mengakui adanya potensi ‘saham gorengan’ yang dapat mengganggu kinerja indeks, ia tetap yakin karena banyaknya saham fundamental bagus dengan kapitalisasi pasar besar. "Jabarpos.id bilang, ‘To the moon’," ungkap Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Purbaya bahkan memprediksi IHSG dapat menembus 32.000 dalam sepuluh tahun ke depan, berdasarkan pengalamannya selama 20-30 tahun terakhir. Ia percaya siklus bisnis dapat berulang, sehingga angka tersebut dapat tercapai. "Jabarpos.id tidak tebak-tebak manggis, ini hitungan ekonomi dengan persamaan matematika," ujarnya.

Baca juga:  Kejutan dari Airlangga, Ada Apa Gerangan?

Terkait prediksi kenaikan IHSG yang fantastis, Purbaya menyebut dengan pendekatan ekonomi, hal yang terasa mustahil dapat saja terjadi. "Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menarik. Jika dipelajari dengan baik, Anda bisa mencapai level yang sangat tinggi," jelas Purbaya, seperti yang dilansir Jabarpos.id.

