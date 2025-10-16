Family Office: Jurus Ampuh Tingkatkan Devisa Negara?

Jabarpos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau terhadap pembentukan family office di Indonesia. Syaratnya, pembentukan lembaga ini tidak boleh menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya meyakini bahwa kehadiran family office dapat menjadi amunisi baru dalam memperkuat cadangan devisa negara. "Kalau dananya berasal dari luar negeri, ya silakan saja. Setidaknya itu akan memperkokoh cadangan devisa kita," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Meskipun belum ada pembahasan mendalam mengenai rencana ini, Purbaya melihat family office sebagai wadah potensial untuk menampung dana dari luar negeri, tanpa perlu menelusuri asal-usulnya secara rinci.

"Uang dari luar negeri, katakanlah dari pengemplang pajak, jika tidak masuk, kita juga tidak mendapatkan pajaknya. Jika masuk, bagi saya, ini adalah zero sum game, tidak ada ruginya," jelas Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa family office tidak memiliki kaitan dengan APBN. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya.